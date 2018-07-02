Білий дім: Ми не будемо визнавати анексію Криму Росією

«Ми не визнаємо російську спробу анексії Криму. Ми погодилися, що наші думки з Росією у цьому питанні розходяться. І наші кримські санкції щодо Росії залишатимуться до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні», - заявила речниця Білого дому Сара Гаккабі Сандерс під час брифінгу у понеділок.

Ця заява пролунала у відповідь на питання одного з присутніх журналістів, який, посилаючись на заяву радника з нацбезпеки Джона Болтона у неділю, поцікавився, чи залишає США двері відкритими до визнання анексії Криму Росією у майбутньому.

Раніше президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, чи визнають США Крим російським, відповів «Подивмося». На прохання кореспондента телеканалі CBS пояснити позицію президента, радник з нацбезпеки США Джон Болтон, сказав, що він думає, що «президент часто каже «ми подивимось», щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їх позиції. Президент Путін досить чітко висловив свою позицію у цьому питанні. Я відповів – нам доведеться погодитись, що ми маємо різні позиції щодо України».

Дивтіься також: Трамп продовжує захищати своє рішення ввести нові тарифи на товари з Китаю, Канади, Мексики та ЄС. Відео