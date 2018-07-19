США не дозволять Кремлю допитувати американців – Білий дім

В обмін на це Кремль пропонував дозволити допити американським розслідуванням 12 російських працівників спецслужб, яких звинувачують в організації кібер втручання в президентські вибори США в 2016 році.

Про це повідомляє речниця Білого дому Сара Сандерс. За її словами, пропозиція Путіна була "щирою", але Трамп з нею "не погодився". США сподіваються на те, що американський Департамент юстиції отримає дозвіл від Путіна привезти 12 росіян до США і там буде доведена їх невинність або провина.

"Цього не станеться. Ми не змусимо американців їхати в Росію на допити росіян" - заявив держсекретар США Майк Помпео відповідаючи на питання Голосу Америки.

Білий дім відкинув пропозицію після заяв Сенату проти допитів американських дипломатів або представників влади іноземними урядами.

Цього не станеться. Ми не змусимо американців їхати в Росію на допити росіян - заявив держсекретар​

Пропозицію допитувати американців в обмін на допити 12 російських агентів спецслужб Путін зробив Трампу під час зустрічі у Гельсінкі. У Вашингтоні її розкритикували як демократи, так і республіканці.

Нагадаємо, що раніше лідер більшості у Сенаті Мітч Макконел закликав два ключові комітети Сенату провести слухання щодо можливості запровадження нових санкцій стосовно Росії, щоб запобігти втручанню Кремля у майбутні американські вибори.

Мітч Макконел звернувся до очільників комітету з міжнародних відносин і банківського комітету з проханням "сприяти зусиллям Конгресу з формування відповіді державного рівня на втручання Росії, або будь-якої іншої країни у наші вибори в 2018 році".

Також сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що, на його думку, президент США помиляється в оцінці Путіна. Ґрем сказав, що в Трампа, мабуть, був "поганий тиждень", маючи на увазі зустріч американського президента з Путіним у Гельсінкі в понеділок.

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