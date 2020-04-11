У США понад півмільйона людей хворіють на коронавірус

Кількість смертей від коронавірусу перевищила 100 тисяч людей, а захворіли на коронавірус понад 1,7 мільйонів, свідчать дані Інститутуту Джона Гопкінса у США.

Лише день тому, 9 квітня, офіційно у світі було зареєстровано близько 7300 смертей від COVID-19.

Якщо офіційно перша смерть від COVID-19 була зафіксована в Ухані 9 січня, то через 83 дні кількість смертей вже становила 50 тисяч людей. І знадобилося ще тиждень, щоб досягти позначки у 100 тисяч летальних випадків.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США кількість хворих на коронавірус налічує 504 780 людей, померло 18 763 людини. Офіційно вилікувались майже 29 тисяч людей.

Станом на ранок 11 квітня у світі на COVID-19 хворіють 1 709 014 людей, померли 103 536 людей, одужали 382 тисячі людей.

В Україні станом на 11 квітня підтвердили 2511 випадків захворювання COVID-19: 73 людей померли, 79 людей одужали.

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