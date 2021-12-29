Захворюваність на COVID-19 у США побила рекорд за весь час пандемії - понад 265 тисяч нових випадків за добу

Кількість нових випадків COVID-19 у Сполучених Штатах за останні сім днів перевищила 265 тисяч за добу, повідомляє CNN із посиланням на дані Університету Джонса Гопкінса.

Попередній пік пандемії у країні був зафіксований в січні 2020 року - тоді виявляли 250 тисяч нових заражень за добу.

Директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) Рошель Валенськи заявила в інтерв'ю каналу MSNBC, що уважно стежить за кількістю хворих у країні та потенційним впливом зростання захворюваності на систему охорони здоров'я.

"Хоча деякі дані з інших країн свідчать про те, що при зараженні новим штамом «Омікрон» хворобу перенести легше, поки рано говорити про те, як розповсюдження цього штаму може позначитися на епідеміологічній ситуації в США, особливо з урахуванням нерівномірності вакцинації", – сказала Валенскі. – "У нас може бути ще дуже багато нових випадків, тому в лікарнях може опинитися багато пацієнтів із тяжкою формою захворювання".

Посадовиця нагадала, що повна вакцинація та третє щеплення підсилювачем найкраще захищає від коронавірусу.

Найвищі добові показники захворюваності у вівторок були зафіксовані у штатах Нью-Йорк (майже 41 тияча нових випадків) та Каліфорнія (більше 30 тисяч випадків). Також високий рівень поширення у Техасі та Огайо.

За оцінками CDC, станом на 25 грудня на "Омікрон" припадало 58,6% від усіх виявлених у США нових випадків коронавірусу.

У матеріалі використано джерела: CNN, MSNBC, російськомовна служба "Голосу Америки", Johns Hopkins University

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