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Україна
У Києві стартував щорічний фестиваль американського кіно «Незалежність». Відео
1 годину тому
Оксана Лігостова
Руслан Дейниченко
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720p | 19,9MB
1080p | 40,0MB
У програмі - ігрові та документальні стрічки
У Києві стартував щорічний фестиваль американського кіно «Незалежність». Відео
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Є серед фільмів і номінанти на "Оскар", як от "Чи зможете ви мені пробачити" і "Якби вулиця Біл могла говорити".
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