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Україна

У Києві стартував щорічний фестиваль американського кіно «Незалежність». Відео

У Києві стартував щорічний фестиваль американського кіно «Незалежність». Відео
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У програмі - ігрові та документальні стрічки

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Є серед фільмів і номінанти на "Оскар", як от "Чи зможете ви мені пробачити" і "Якби вулиця Біл могла говорити".

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