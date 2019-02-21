Ось як у США активісти намагалися зупинити показ російського фільму "Т-34"

У середу пройшов показ російського фільму «Т-34» у 12 кінотеатрах великих міст США у мережі кінотеатрів «Regal Cinemas». За словами дистриб’ютора фільму Олександра Белякова агенству ТАСС, показ пройшов у США з великим аншлагом та успіхом. «

Жоден з кінотеатрів не відмовився від показу, незважаючи на те, що напередодні не припинялися дзвінки і листи активістів з вимогою не допустити виходу фільму на екрани».

Втім, згідно із даними на веб-сайтах кінотеатрів компанії, зібраними активістами групи «Мистецтво проти агресії», квитків було продано не багато. В кінотеатрі у Брукліні на 249 місць у залі було продано 84 квитки, на Мангеттані з 78 – 30. У двох кінотеатрах в околиці Вашингтона цифри подібні: 35 з 82 та 23 з 86. Найменше фільм зацікавив глядачів у Г’юстоні, найбільше – в Чикаго. Не виключено, що подивитися фільм прийшло ще менше людей – на Західному узбережжі у середу випав сильний сніг.

Проти показу фільму виступало Посольство України у США, яке закликало кінотеатри відмовитись від демонстрації фільму, який «відкрито поширює та популяризує сучасну агресію Російської Федерації у світі, жертвою якої стала і Україна, використовуючи для цього історичну пам'ять про героїв Другої світової війни».

Фільм режисера Олексія Сидорова розповідає про побіг групи радянських військовополонених під час Другої світової війни з німецького концтабору на захопленому танку Т-34. Серед продюсерів фільму – Леонард Блаватник, участь у створенні фільму взяв російський режисер Микита Михалков.

Під тиском активістів показ фільму був скасований у Бостоні та Сан-Франциско. Втім, координатор групи «Мистецтво проти агресії» Дмитро Смелянський говорить, що вони не намагалися заборонити фільм. «Ми лише представили власнику кінотеатру West Newton Cinema інформацію про цей фільм, його замовників, продюсерів і спонсорів», після чого господар кінотеатру, що спеціалізується на показі незалежного і інтелектуального кіно, відмовився від показу.

Під тиском активістів показ фільму був скасований у Бостоні та Сан-Франциско.

«Мистецтво проти агресії» - група, яка об’єднує іммігрантів з Росії та України, і яка метою своєї діяльності бачить просвітництво американської публіки щодо артистів, які активно підтримують Путіна та його репресивний режим та, за словами представників групи, є «частиною гібридної війни Росії проти Заходу». Раніше активісти виступали проти виступів у США російських музикантів Володимира Співакова, Дениса Мацуєва, Ігоря Бутмана, Юрія Башмета, Валерія Гергієва та Анни Нетребко.

Смелянський говорить, що звернутися до групи Regal Cinemas їх змусила реакція на відмову показувати фільм «Т-34» у Бостоні, яку він назвав «істеричною».

Активісти відправили Regal Cinemas два листи, в яких пояснюють, що цей фільм був частково профінансований російським Мінкультом, Микита Михалков, який брав участь у роботі над фільмом, раніше підписав листа в підтримку анексії Криму, а показ цього фільму буде використаний із пропагандистською метою.

«Радянський Союз та його спадкоємець Росія ніколи не припинили використовувати мистецтво з метою вплинути на Захід»,- йдеться в одному з листів.

Фільм "божевільний, гучний та дурний".

У своїй відповіді представник мережі кінотеатрів повідомив, що вони намагаються захистити свободу слова та не регулюють зміст будь-якого окремого фільму. Факт показу не є демонстрацією підтримки контенту цього фільму, а рішення, який фільм дивитися, належить глядачам. У листі представник служби роботи з клієнтами також повідомив, що перешле скаргу в департамент компанії, відповідальний за закупівлю продукту.

"За показами таких фільмів стоїть ціла державно-олігархічна машина пропаганди, вони явно ідут не на комерційній основі, - говорить Ілля Заславський, дослідник фонду "Вільна Росія", який теж долучився до кампанії. - Ми не проти свободи слова, але якщо власник кінотеатру сам після наших доводів відмовляється від показу, то ми тільки раді. Ми пояснюємо американцям, які мало розуміються у гібридній війні, що за допомогою фільмів, які Росія знімає у тому числі за вкрадені з власного бюджету кошти, у людей по всьому світу створюється хибне враження, що агресивні дії путінського режиму є захисними".

Фільм отримав критичну рецензію в американському виданні The Daily Beast. Фільм «божевільний, гучний та дурний», пише Девид Екс, – «Це також пропаганда. Міністерство культури РФ частково профінансувало його, а коли він був готовий, як повідомляється, російська армія показала його військовослужбовцям».

На його думку, Т-34 вихваляє «войовничий націоналізм, орієнтований на минуле, на який режим російського президента Володимира Путіна розраховує, аби мобілізувати «справжніх» росіян проти їхніх «фашистських» ворогів, до списку яких можуть входити геї, феміністки, західні європейці та будь-хто, кому вистачить сміливості кинути виклик Путіну, який схопився за владу мертвою хваткою».

Далі автор розбирає дії фільму, чимало з яких, на його думку, є мало ймовірним та дурними. «Це погане кіно та погана політика», підсумовує Девид Екс.

Прокат стрічки у Північній Америці триватиме до 27 лютого. Його ще мають показати в Торонто, Детройті, Лос-Анджелес та Клівленді.

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