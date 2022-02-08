Путін продовжує нарощувати сили на українських кордонах – Пентагон

Президент Росії Володимир Путін продовжує спрямовувати до українських кордонів додаткові військові підрозділи, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у понеділок.

Американські та європейські лідери досі не знають, чи вирішив Путін здійснити нове вторгнення до України, сказав Кірбі і закликав Кремль російського лідера зняти напруження, відвести війська на російській території, а також сили, які перебувають у Білорусі – також на кордонах з Україною.

Як повідомляв "Голос Америки", президент США Байден у понеділок заявляв, що не знає, чи ухвалив Путін рішення щодо нападу на Україну, але наразі Росія у стані здійснити таку атаку.

Представник Пентагону заявив у понеділок, що Росія накопичила значний військовий потенціал.

«Це означає не тільки піхоту чи гусеничну техніку, а також артилерію та засоби дальнього вогню, протиповітряної та протиракетної оборони, а також сили спеціальних операцій, – сказав Кірбі. – В його розпорядженні повний комплект, і він продовжує розвиватися з кожним днем, в тому числі і за останні два дні».

Як було оголошено минулого тижня, США здійснили передислокацію власних військ. Як повідомив Кірбі, завершено перекидання ескадрону, оснащеного бронемашинами Stryker, чисельністю 1000 людей у Румунії та 18-го повітряно-десантного корпусу у Німеччині.

Кількасот солдатів солдат 82-ї повітряно-десантної дивізії перекинуто до Польщі із бази Форт-Брегг у Північній Кароліні. Близько 1700 військовослужбовців будуть дислоковані у Польше найближчими днями. Кірбі відзначив, що невдовзі американські військовики можуть почати навчання зі своїми партнерами у Румунії та Польщі.

При цьому Кірбі відзначив, що, незважаючи на все накопичення сил Росії поблизу України, ще час і простір для дипломатичного вирішення ситуації.

У Росії наполягають, що не мають планів нападати на Україну.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - заявляв минулого місяця міністр закордонних справ Росії Лавров.

Раніше голова зовішньополітичного відомства Росії також заявляв, що його країна не буде виконувати вимоги, які стосуються військ, які перебувають на її території.

У статті використано матеріали Російської служби «Голосу Америки», "Німецької хвилі".