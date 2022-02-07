Байден не знає, чи нападе Росія до кінця зими, але радить американським громадянам залишити Україну

Я знаю, що зараз він у належному стані, щоб здійснити вторгнення, за умови, що грунт вище Києва замерзлий. Він має необхідне для цього. А от, що він зробить, я не знаю

Президент США не знає, чи президент Володимир Путін надасть наказ про напад на Україну до кінця зими. Про це Джо Байден заявив у понеділок під час спільного із канцлером Німеччини Олафом Шольцем спілкування із ЗМІ.

Байден наголосив, що у разі оновленої агресії проти України на Росію чекають небачені санкції, які матимуть значний вплив на неї. За словами Байдена, санкції позначаться також на Європі, самих США, але матимуть "глибинний" вплив на Росію.

"Я не знаю [про віддання наказу щодо наступу]. Я знаю, що зараз він у належному стані, щоб здійснити вторгнення, за умови, що грунт вище Києва замерзлий. Він має необхідне для цього. А от, що він зробить, я не знаю. Я не думаю, що хтось окрім нього це знає", - заявив Байден.

При цьому президент США висловив думку, що для американських громадян, які зараз перебувають в Україні було ми "мудро" покинути її.

Мені би дуже не хотілося, щоб вони опинились між двох вогнів, у разі, якщо вторгнення таки матиме місце. Не треба цього. Я би радив їм залишити країну

"Я не говорю про наших дипломатів, я говорю про американців, які там перебувають. Мені би дуже не хотілося, щоб вони опинились між двох вогнів, у разі, якщо вторгнення таки матиме місце. Не треба цього. Я би радив їм залишити країну", - сказав Байден.

Президент США під час спілкування зі ЗМІ наголошував на тому, що абсолютно переконаний у силі союзницьких відносин із Німеччиною, наголошував на її провідній ролі у НАТО, та наданні фінансової підтримки Україні.

"Америка не має жодних сумнівів, що Німеччина є надзвичайно надійсним союзником, та однією із провідним сил у НАТО", - заявив Байден, - "Думка, що "Північний потік-2" буде реалізовано у разі вторгнення Росії - цього не станеться".