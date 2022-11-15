Кірбі: Треба оцінювати Путіна за його діями

Сполучені Штати не знають, що могло б спонукати президента Росії Володимира Путіна закінчити війну. У Білому домі вважають, що його дії передбачити неможливо, і судять про його наміри за його вчинками. Крім того, Вашингтон переконаний, що лише українському президенту вирішувати про те, коли розпочинати діалог із росіянами та за яких умов, а США продовжуватимуть надавати усю підтримку, необхідну для посилення України на полі бою.

Про це Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, сказав в інтерв'ю кореспондентці української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко під час саміту «Групи двадцяти» на індонезійському острові Балі.

В інтерв'ю, записаному до масованих атак РФ по українських містах 15 листопада, Кірбі наголосив, що Путін не робить жодних кроків, які б свідчили про його бажання закінчити війну.

«Він призиває резервістів. Він намагається політично анексувати території, на які не може претендувати у військовому плані. Він купує безпілотники в Ірану та продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вбивати невинних українців ракетами, а тепер він хоче придбати потенційно артилерійські снаряди у Північної Кореї. Тож усе, що він робить, свідчить про те, що це людина, яка хоче продовжувати вести цю війну», - наголосив він.

Станом на 18.00 за київським часом, за інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, близько 100 ракет було випущено по території України. 10 жовтня Росія завдала ударів 84 ракетами, більшість з яких було збито силами ППО.

Перед новими атаками під час відеозвернення до лідерів країні G20 на саміті в Індонезії президент України Володимир Зеленський оприлюднив пропозиції України щодо умов можливого мирного плану з Росію.

План, що містить 10 пунктів, передбачає кроки із досягнення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і повернення депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості шляхом компенсації збитків та притягнення винних до відповідальності, допомога в очищенні навколишнього середовища України, забрудненого в результаті війни, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Відповідаючи на питання щодо можливої підтримки США цього плану, Кірбі наголосив, що саме президенту Зеленському визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів, коли він готовий і як виглядатимуть умови цих переговорів.

«Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він, його армія має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів», - сказав Кірбі.

Коментуючи дев'ятий пункт плану – гарантування безпеки України у довготривалій перспективі, Кірбі сказав, що США вже обговорюють довготермінові військові потреби Києва, але поки що не можуть сказати, як це виглядатиме. Він наголосив, що на допомогу та сприяння Україні прийшов майже увесь світ.

«Коли міністр Остін проводить засідання Контактної групи, в них регулярно беруть участь більше 40 країн і пропонують певну підтримку, допомогу в безпеці Україні - іноді системами озброєнь, іноді фінансово. Є десятки країн, які зацікавлені в тому, щоб Україна могла продовжувати захищатися, і готові вести дискусії з Україною після війни про те, як має виглядати їхня оборона структура», - сказав він.

Як раніше писало Радіо свобода, у проекті декларації за підсумками саміту «Групи двадцяти», йдеться, що «більшість» членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що збройний конфлікт послаблює світову економіку.

«Існує широкий міжнародний консенсус щодо занепокоєння та засудження того, що Путін робить в Україні. Так, не кожна нація це зробила. Звичайно, Китай не засудив Путіна. Ми не віримо, що прийшов час для того, аби повернутися до ведення справ з Росією у звичному режимі. Ми вважаємо, що кожна нація у світі повинна вишикуватися в чергу, щоб засудити те, що Путін робить в Україні, і зробити все можливе, щоб посилити тиск на Росію», - наголосив Кірбі для Голосу Америки.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою на борту літака «Air Force-1» раніше цього тижня розповів, що вже протягом наступних двох тижнів США дадуть Україні додатковий пакет допомоги. Від початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого, військова безпекова допомога США перевищила 18,6 мільярда доларів за даними Пентагону.

У п'ятницю Салліван оприлюднив чотири основні елементи консенсусу щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією: