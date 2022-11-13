США впродовж наступних двох тижнів дадуть Україні новий пакет допомоги - Салліван

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою на борту літака «Air Force-1» розповів, що вже протягом наступних двох тижнів США дадуть Україні додатковий пакет допомоги.

«Ми стабільно надаємо допомогу в сфері безпеки. Ви бачили пакет, який ми щойно анонсували. Протягом наступних двох тижнів буде ще один за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося вперед на наступний рік», - сказав Салліван.

Радник з нацбезпеки також додав, що не правильно ставити питання, чи будуть українські сили продовжувати операції протягом зими, чи ні.

«Я вважаю, що є трохи бінарного підходу у питанні наближення зими - чи будуть вестися бої чи не будуть. І я думаю, що такий підхід неправильний. Мова йде більше про рішення, які українцям доведеться приймати щодо швидкості та темпів операцій, а не про те, чи будуть вони їх вести чи ні», - сказав він.

Джейк Салліван супроводжує президента Джо Байдена, який візьме участь у саміті «Групи двадцяти» на Балі, Індонезія, що розпочне роботу 15 листопада. На саміті Президент Байден, за словами Саллівана, зосередиться на пошуку практичних шляхів подолання наслідків війни, яку розв’язав Путін.

«Я думаю, президент Байден дивиться на G-20 як на можливість зібратися разом з лідерами найбільших економік світу, щоб впоратися з наслідками війни Росії в Україні. І тому він зосередиться на пошуку практичних рішень щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, боргу, багатостороннього розвитку, банківської реформи».

Путін, країна якого входить в "Групу двадцяти", не планує брати участь в саміті, повідомили ЗМІ посольство Росії в Індонезії а також уряд Індонезії. У посольстві додали, що Путін може долучитись до подій саміту в режимі онлайн, а на Балі Росію представлятиме Лавров.

Індонезія запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті. Зеленський планує виступити зі зверненням в режимі онлайн.

У спілкуванні з пресою Джейк Салліван зазначив, що рішення Путіна не приїхати на саміт говорить само за себе.

«Президент Путін прийняв рішення зі своїх причин, під тиском, під яким він опинився. Президент Байден перебуває або незабаром прибуде на Балі. Він там буде. Сполучені Штати будуть там, щоб зайняти міцну позицію, щоб допомогти досягти позитивного порядку денного G-20. І ми вважаємо, що у контрасті (з Путіним) перебування президента Байдена там демонструє, що він готовий засукати рукави та допомогти вирішувати проблеми. Відсутність там президента Путіна говорить само за себе. І мені нема чого додати до цього».

Низка країн, включаючи США, планують під час саміту наголосити на важливості підтримки України і ще раз засудити російську агресію. Президент США Джо Байден звернеться з закликом до країн-однодумців "потужно виступити проти російського незаконного вторгнення та незаконної війни в Україні", яка погіршила багато з існуючих світових проблем, заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван напередодні.