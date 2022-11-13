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США впродовж наступних двох тижнів дадуть Україні новий пакет допомоги - Салліван
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою на борту літака «Air Force-1» розповів, що вже протягом наступних двох тижнів США дадуть Україні додатковий пакет допомоги.
«Ми стабільно надаємо допомогу в сфері безпеки. Ви бачили пакет, який ми щойно анонсували. Протягом наступних двох тижнів буде ще один за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося вперед на наступний рік», - сказав Салліван.
Радник з нацбезпеки також додав, що не правильно ставити питання, чи будуть українські сили продовжувати операції протягом зими, чи ні.
«Я вважаю, що є трохи бінарного підходу у питанні наближення зими - чи будуть вестися бої чи не будуть. І я думаю, що такий підхід неправильний. Мова йде більше про рішення, які українцям доведеться приймати щодо швидкості та темпів операцій, а не про те, чи будуть вони їх вести чи ні», - сказав він.
Джейк Салліван супроводжує президента Джо Байдена, який візьме участь у саміті «Групи двадцяти» на Балі, Індонезія, що розпочне роботу 15 листопада. На саміті Президент Байден, за словами Саллівана, зосередиться на пошуку практичних шляхів подолання наслідків війни, яку розв’язав Путін.
«Я думаю, президент Байден дивиться на G-20 як на можливість зібратися разом з лідерами найбільших економік світу, щоб впоратися з наслідками війни Росії в Україні. І тому він зосередиться на пошуку практичних рішень щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, боргу, багатостороннього розвитку, банківської реформи».
Путін, країна якого входить в "Групу двадцяти", не планує брати участь в саміті, повідомили ЗМІ посольство Росії в Індонезії а також уряд Індонезії. У посольстві додали, що Путін може долучитись до подій саміту в режимі онлайн, а на Балі Росію представлятиме Лавров.
Індонезія запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті. Зеленський планує виступити зі зверненням в режимі онлайн.
У спілкуванні з пресою Джейк Салліван зазначив, що рішення Путіна не приїхати на саміт говорить само за себе.
«Президент Путін прийняв рішення зі своїх причин, під тиском, під яким він опинився. Президент Байден перебуває або незабаром прибуде на Балі. Він там буде. Сполучені Штати будуть там, щоб зайняти міцну позицію, щоб допомогти досягти позитивного порядку денного G-20. І ми вважаємо, що у контрасті (з Путіним) перебування президента Байдена там демонструє, що він готовий засукати рукави та допомогти вирішувати проблеми. Відсутність там президента Путіна говорить само за себе. І мені нема чого додати до цього».
Низка країн, включаючи США, планують під час саміту наголосити на важливості підтримки України і ще раз засудити російську агресію. Президент США Джо Байден звернеться з закликом до країн-однодумців "потужно виступити проти російського незаконного вторгнення та незаконної війни в Україні", яка погіршила багато з існуючих світових проблем, заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван напередодні.
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- Голос Америки
Демократи зберегли контроль над Сенатом
Демократична партія зберегла контроль над Сенатом США в суботу ввечері після переобрання сенаторки-демократки Кетрін Кортес Масто в Неваді, що дало демократам 50 місць проти 49 місць у республіканців.
Кортес Масто перемогла кандидата від республіканців Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора Невади, і виграв.
«Я не здивований явкою. Я неймовірно задоволений явкою», – сказав президент Джо Байден у Пномпені, Камбоджі, де зустрічається з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії.
«Я вважаю, що це відображення якості наших кандидатів. ... Я з нетерпінням чекаю на наступні два роки», – сказав він.
Завдяки перемогам Кортес Масто і сенатора-демократа Марка Келлі в Аризоні, за підрахунками Associated Press, демократи тепер контролюють 50 місць у Сенаті.
Останній штат, який не визначив переможця - Джорджія. Ця гонка буде вирішена під час другого туру виборів 6 грудня між сенатором-демократом Рафаелем Ворноком і його суперником від Республіканської партії, колишнім футболістом Гершелем Вокером.
Навіть якщо Вокер переможе, що також дасть республіканцям 50 зі 100 місць у Сенаті, демократи будуть контролювати цей орган, оскільки віце-президентка Камала Харріс, члегкиня демократичної партії може віддавати свій голос, вирішивши нічию.
Контроль Палати представників все ще вирішується, оскільки остаточні підрахунки голосів ще не опубліковані в багатьох округах, переважно в західних штатах. «Ми можемо виграти», — сказав Байден. «Чи виграємо ми, ще невідомо».
Бюлетені, надіслані поштою в день виборів, можуть бути підраховані в Неваді, якщо вони були отримані до суботи. Підрахунок усіх бюлетенів у цьому штаті має бути завершений до четверга.
Співробітники виборчої комісії в Аризоні також продовжують підраховувати бюлетені, щоб визначити результат боротьби за посаду губернатора, а також за три місця в Палаті представників.
Карі Лейк, кандидат у губернатори штату від Республіканської партії, звинуватив представників виборчої комісії в окрузі Марікопа, найбільш населеному штаті Аризона, у навмисному затягуванні підрахунку голосів, щоб створити враження, що демократи справляються краще, ніж вони є насправді.
Республіканський голова наглядової ради округу Білл Гейтс відкинув звинувачення, заявивши, що співробітники працюють від 14 до 18 годин на день і продовжуватимуть це робити до вихідних.
«Так все працює в Аризоні протягом десятиліть», — сказав він, додавши: «Ми робимо все, що в наших силах, і досі зберігаємо точність».
У боротьбі за контроль над Палатою представників республіканці наблизилися до перемоги, але ще не досягли більшості місць.
Виглядає, станом на неділю республіканці мають 211 місць у Палаті представників, де для більшості потрібно 218. За даними The Associated Press, підрахунок голосів триває, демократи отримали 204 місця, 20 крісел залишаються невизначеними.
Республіканці кажуть, що вони впевнені, що здобудуть більшість у Палаті представників, хоча вони висловлюють занепокоєння тим, що розмір їхньої політичної переваги над демократами, швидше за все, буде набагато меншим, ніж прогнози перед виборами, які передбачали «червону хвилю» переможців республіканців в Палати представників.
Якщо республіканці справді візьмуть контроль над Палатою представників, це дасть їм право вето на порядок денний президента Джо Байдена та можливість проводити розслідування щодо дій адміністрації.
У середу Байден охарактеризував свою Демократичну партію як таку, що позмагалась з республіканцями краще, ніж очікувалося, і оголосив, що запросить лідерів обох партій до Білого дому після того, як він повернеться із зустрічі G-20 в Індонезії, щоб обговорити, як працювати разом над пріоритетами в економіці та національній безпеці.
Яким би не був остаточний результат, Байден сказав, що вибори, проведені лише з незначними суперечками по всій країні, були хорошим днем для Америки.
«Наша демократія пройшла випробування в останні роки, але своїми голосами американський народ висловився і ще раз довів, що демократія — це те, ким ми є», — сказав він.
- Голос Америки
Британська розвідка пояснила повернення до шкіл Росії курсу військової підготовки
Поверненням до шкіл курсу військової підготовки російська влада прагне збільшити кількість учасників для мобілізації та призову, а також прищепити населенню ідеологію патріотизму та довіри до державних установ – йдеться в недільному дописі Міністерства оборони Великобританії, яке посилається на дані розвідки.
«9 листопада 2022 року міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що військова підготовка повернеться до російських шкіл із вересня 2023 року…Російські офіційні особи намагалися відновити це навчання в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Було сподівання, що ініціатива покращить якість призовників. Через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається поганою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою», - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
Розвідка пише, що розробка навчальної програми буде завершена до кінця 20222 року, після чого вона пройде процес затвердження. Міноборони Росії підтримало цей крок та заявило, що на курс має бути виділено не менше 140 годин на рік.
«Ймовірно, ця підготовка має на меті підготувати студентів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову. Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів».
Подібна програма, за якою учні проходили обов’язкову військову підготовку, існувала за радянських часів, вона закінчилася в 1993 році. Програма включала підготовку до хімічної або ядерної атаки, надання першої допомоги та досвід поводження та стрільби з автоматів Калашникова.
ISW: втеча російських військ із Херсона підірвала довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі
Втеча армії РФ із Херсона значно підірвала довіру до президента Володимира Путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки, йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом «русского мира», відкрито розкритикував президента РФ.
«Він заявив, що Путін, як «самодержавець», «повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля «короля дощів» (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на «Золоту гілку» сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи», – пояснюють у звіті ISW.
За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.
«Ідеолог «русского мира» зазначив, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін підкреслив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, наголосивши, що «межа досягнута», – розповідають в Інституті вивчення війни.
Крім того, аналітики повідомили, що Дугін згадав про застосування тактичної ядерної зброї, назвавши це «кінцем», і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не мали жодного впливу на зміну перебігу війни.
В ISW наголосили на тому, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування «кинути всі сили на війну проти України.
Один із них – Володимир Соловйов – закликав до повної мобілізації, а також звільнення некомпетентних чиновників після втечі військ РФ із Херсона.
«Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, а гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів», – вказують фахівці.
В Інституті вивчення війни додали, що у свою чергу деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, «продавши», а інші – що Кремль постійно здає свої території, не питаючи про це громадян РФ.
«Вони також поставили під сумнів легітимність заявленого 87% рівня підтримки російської анексії Херсонської області», – підсумували аналітики.
27 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу на дискусійному клубі «Валдай», фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими.
В суботу Білому домі відреагували на питання ЗМІ стосовно можливості перемовин між Росією та Україною, на тлі новин про відхід російських військ з Херсона.
Питання західних ЗМІ стосовно можливих перемовин, вважає радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, не зважають на основоположні речі: "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".
Салліван наголосив, що позиція США залишається незмінною в тому, щоб продовжувати "докладні консультації та підтирмувати президента Зеленського".
Прем’єр Британії запевнив, що має намір «кинути виклик» Путіну на саміті G20
Прем’єр–міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір «кинути виклик» російському президенту Володимиру Путіну на саміті Групи двадцяти в Індонезії , пише видання The Daily Telegraph.
«Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20» , – зазначив він.
Також Сунак наголосив на тому, що на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.
Російський президент Путін, країна якого входить в "Групу 20", не планує брати участь в саміті, повідомили ЗМІ посольство Росії в Індонезії а також уряд Індонезії. У посольстві додали, що Путін може долучитись до подій саміту в режимі онлайн, а на Балі Росію представлятиме Лавров.
Індонезія запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті. Зеленський планує виступити зі зверненням в режимі онлайн.
Низка країн, включаючи США, планують під час саміту наголосити на важливості пітдримки України і ще раз засудити російську агресію. Президент США Джо Байден звернеться з закликом до країн-однодумців "потужно виступити проти російського незаконного вторгнення та незаконної війни в Україні", яка погіршила багато з існуючих світових проблем, заявив напередодні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.
Він підтвердив, що Байден не буде зустрічатись з Лавровим. В Держдепі США також заявили, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який супроводжуватиме Байдена під час візиту, також не матиме зустрічі з Лавровим.
Російський міністр закордонних справ Лавров на саміті "Групи 20", що відбудеться на Балі наступного тижня, відчує наскільки ізольована Росія від міжнародної спільноти, заявив речник Держдепу Нед Прайс під час спілкування з пресою в четвер.
В матеріалі використані джерела The Daily Telegraph
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