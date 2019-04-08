Міністр внутрішньої безпеки США йде у відставку на тлі суперечок щодо мігрантів

Кірстен Нільсен, яка очолювала міністерство внутрішньої безпеки США упродовж 16-ти місяців і перебувала під тиском Білого дому та під суспільною увагою через становище на кордоні з Мексикою, пішла з посади.

“Попри наші досягнення у реформуванні внутрішньої безпеки відповідно до вимог нового часу, я вирішила, що для мене настав час піти”, - написала пані Нільсен у заяві про відставку на ім’я президента Дональда Трампа.

Хоч вона не вказала конкретну причину, Нільсен вказала на сподівання, що наступний керівник відомства “матиме підтримку Конгресу і судів для зміни законів, які стримували нашу здатність повністю захистити кордони Америки і підштовхнули суперечки всередині нашого суспільства. Наша країна та працівники Міністерства внутрішньої безпеки заслуговують на те, щоб мати усі інструменти й можливості для виконання поставлених перед ними завдань”.

Згодом Нільсен написала у Twitter, що її останнім днем на посаді буде середа.

Президент Трамп висловлював незадоволення становищем на кордоні з Мексикою, де сотні тисяч мігрантів, які утікаючи від злиднів та злочинності з країн центральної Америки, намагаються потрапити на територію Сполучених Штатів.

Трамп наголосив на своєму незадоволенні у низці дописів у Twitter, де неодноразово він підкреслив: “Наша країна ЗАПОВНЕНА!”

Дональд Трамп знову пригрозив запровадженням нових мит на мексиканські товари, або закриттям кордону, якщо, за його словами, влада Мексики не “затримає всіх нелегалів”.

Чинні закони Сполучених Штатів дозволяють іноземцям подавати прохання про притулок.

Неназвані представники Білого дому переповідали, що Трамп неодноразово кричав на пані Нільсен за те, що вона недостатньо жорстко обмежувала кількість мігрантів, які намагаються потрапити у США.

Голова Палати представників Ненсі Пелосі заявляла, що політика адміністрації Трампа щодо іммігрантів “жорстока” і стверджувала, що це “лише погіршило страждання людей на кордоні”.

“Дуже лякає те, що представниця адміністрації Трампа, яка садила дітей у клітки, тепер, як кажуть, йде у відставку, бо Білий дім вважає, що вона діяла недостатньо суворо”, - сказала Пелосі. “Америці потрібен керівник Міністерства внутрішньої безпеки, який шануватиме святість сім’ї, поважати наші славні традиції як країни іммігрантів і який відновить здоровий глузд у діяльності цієї адміністрації”.

Громадськість у США оборуювалася діями урядових служб, які розділяли членів родин мігрантів, коли вони потрапляли на американську територію.

Кілька тисяч малих дітей були відокремлені від батьків, і їх утримували окремо.

Кірстен Нільсен відповідала за виконання тих правил, але при цьому деколи заявляла, що таких вимог не існувало.

Попри палкі суперечки пані Нільсен написала: “Я можу з впевненістю стверджувати, що наша внутрішня безпека сьогодні краща, ніж були тоді, коли я почала працювати в адміністрації. Ми вдалися до небувалих кроків, щоб захистити американців”.

Трамп подякував Нільсен за роботу дописом у Twitter, де також оголосив, що обов’язки міністра внутрішньої безпеки тимчасово виконуватиме інший чільний представник прикордонної служби Кевін Маккалінан.

“Я переконаний, що Кевін буде працювати чудово”, - сказав Трамп.

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