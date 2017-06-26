ЗМІ: серед скандалу Росія відкликає свого посла Сергія Кисляка з Вашингтона

Згідно з повідомленнями, Росія відкликає свого посла у Вашингтоні Сергія Кисляка, який опинився в центрі розслідування втручання в американські президентські вибори. Тепер слідство в справі втручання веде Федеральне бюро розслідувань.

Видання BuzzFeed News посилається на три джерела, які вказують, що Росія забирає із США свого посла.

Кремль поки що не підтвердив повідомлення про те, коли Кисляк повернеться до Москви, але як говориться, Американсько-Російська ділова рада влаштовує прощальну вечірку для Кісляка 11 липня.

Протягом останніх місяців кілька службовців адміністрації Трампа опинилися в центрі уваги ЗМІ з приводу невиявлених раніше зустрічей або контактів з російським послом, серед яких міністр юстиції Джефф Сешнс, колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн і радник Білого дому Джаред Кушнер.

Тепер ФБР намагається встановити, чи ці зустрічі і контакти були частиною імовірної таємної змови між виборчою кампанією Трампа і російськими агентами, які намагалися вплинути на торішні президентські вибори.

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