Клімкін обговорив із заступником Помпео здирництво та залякування Росії

Міністр закордонних справ України Клімкін та заступник державного секретаря США Салліван обговорили здирництво та залякування з боку Росії, які вона здійснює за допомогою своїх енергетичних проектів. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Вони обговорили низку питань, включно зі спільними зусиллями проти шкділивого впливу Росії, використання Росією енергетичних проектів заради здирництва та залякування України та інших європейських союзників

"Заступник державного секретаря США Джон Салліван зустрівся сьогодні із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним за лаштунками Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорили низку питань, включно зі спільними зусиллями проти шкділивого впливу Росії, використання Росією енергетичних проектів заради здирництва та залякування України та інших європейських союзників", - йдеться у заяві Держдепу.

"Також було обговорено прогрес України в імплементації політичних та економічних реформ. Заступник державного секретаря наголосив, що США не визнають спробу анексії Криму Росією, та наголосив на потужній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - говориться у заяві.

Раніше президент США Дональд Трамп у ході виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН у вівторок вказав на загрозу повної залежності Німеччини від енергоресурсів з Росії, не назвавши при цьому Росію поіменно. Трамп також схвально відгукнувся про зусилля Польщі на побудову газопроводу у Балтійському морі з метою підключення до енергоресурсів з Норвегії.

Як відомо Німеччина будує газопровід "Північний потік-2", який має забезпечити країну пальним з Росії.

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