Верхівка мін'юсту США обговорювала усунення Трампа з посади та прослушку президента - The New York Times

Інформація про бажання верхівки мін'юсту стежити за Трампом за допомогою прослушки та вербувати членів Кабінету з метою усунення президента США з посади, може радикально змінити ситуацію у США

Заступник міністра юстиції США Род Розенстін, який грає ключову роль у роботі розслідування щодо втручання Росії у політичні процеси США, минулого року пропонував здійснювати прослушку президента США Дональда Трампа та завербувати членів його адміністрації з метою усунути Трампа від влади за статтею Конституції США, яка стосується нездатності виконувати обов'язки президента. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

Видання пише, що Розенстін озвучив таку пропозицію навесні 2017-го року у ході зустрічі із високопосадовцями мін'юсту США після того, як президент звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Повідомляється, що Розенстін заявив високопосадовцям мін'юсту та ФБР, що результати секретного прослуховування можна буде використовувати, щоб викрити хаос в Адміністрації президента США.

Видання посилається на джерела, які ознаймлені із подіями або змістом доповідних записок високопосдовця мін'юсту Ендрю Маккейба про розмову із Розенстіном.

Розенстін також буцімто заявив, що вважає можливим завербувати міністра юстиції Джеффа Сешнса та (на той час) міністра внутрішньої безпеки США, а нині голову адміністрації генерала Джона Келлі, щоб спробувати усунути Трампа з посади за 25-ю статтею Конституції США, яка стосується здатності президента виконувати свої обов'язки.

Як відзначає The New York Times, ці плани не матеріалізувались. Род Розенстін назвав інформацію видання неточною.

Особливої ваги ситуації додає те, що саме Род Розенстін призначив у 2017-му році спеціального прокурора США Роберта Мюллера, чиє розслідування втручання Росії у політичні процеси у США сам Трамп називає "полюванням на відьом". Прихильники президента закидають Мюллеру намагання будь-якою ціною притягнути до суду членів команди Трампа за звинуваченнями, які не мають жодного зв'язку із буцімто змовою із Росією.

Ваги ситуації додає те, що Род Розенстін призначив спеціального прокурора США Роберта Мюллера, чиє розслідування втручання Росії у політичні процеси у США сам Трамп називає "полюванням на відьом"

У ЗМІ відзначалося, що Роберт Мюллер може бути звільнений лише Розенстіном, а останній - лише указом самого президента США. Причиною є те, що міністр юстиції Джефф Сешнс самоусунувся від нагляду за розслідуванням справи про втручання Росії у політичні процеси в Америці.

Як відзначають оглядачі, самому Трампу, чия команда власне є об'єктом розслідування Мюллера, бракує політичного капіталу (довіри суспільста, ЗМІ тощо) для ухвалення рішення про звільнення Розенстіна, Мюллера та ін. Хоча президент, як вважається, має на це право за законом.

Раніше критики президента заявляли, що звільнення ним Сешнса (президент днями заявив, що він, по суті, не має міністра юстиції, бо останній відмежувався від найважливіших справ у країні - прим. ГА), Розенстіна або Мюллера призвело би до конституційної кризи у США.

Свідчення ... дають Дональду Трамп пiдстави звільнити Рода Розенстіна та призначити розслідування

Інформація про бажання верхівки мін'юсту стежити за Трампом за допомогою прослушки та вербувати членів Кабінету з метою усунення президента США з посади, може радикально змінити ситуацію у США - пишуть коментатори.

Применшити вагу висловів, які приписуються Розенстіну (анонімне джерело у мін'юсті США заявило каналу NBC, що Розенстін жартував, коли запропонував прослуховувати президента, і насправді не вірить, що Трампа треба усунути з посади - прим. ГА), також буде складно з огляду на те, що кожна фраза президента та його команди зазвичай трактується надзвичайно прискіпливо у ЗМІ та серед його супротивників і часто тлумачиться у негативному ключі.

"Свідчення ... дають Дональду Трампу пiдстави звільнити Рода Розенстіна та призначити розслідування. З ким Розенстін говорив і про що вони говорили? Це вже не спротив президенту... на думку спадає інше слово", - прокоментувала останні події журналістка дружнього до Трампа каналу Fox News Сара Картер.

"Малоймовірно, що Розенстін виголосив монолог про роботу, спрямовану проти президента. Що говорили інші присутні?" - пише сьогодні журналіст-розслідувач дружнього до Трампа видання The Daily Caller Чак Росс.

Натомість окремі оглядачі відзначають, що публікація матеріалів щодо Розенстіна відволікає увагу суспільства від справи колишнього голови виборчого штабу Трампа Пола Манафорта та призначення нового члена Верховного суду США Кевено.

Журналіст видання Business Insider назвав пубілкацію інформаційним "вкидом".

Значна кількість коментаторів поставили під сумнів роботу журналістів видання The New York Times.

У спеціального прокурора Мюллера поки не прокоментували інформацію видання The New York Times.

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