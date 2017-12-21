Додавши слово "блокчейн" у назву, компанія-продавець напоїв озолотилась

Акції американської компанії-продавця напоїв Long Island Iced Tea Corp. зросли у вартості в 5 разів після того, як компанія змінила назву на Long Blockchain Corp. та заявила, що зацікавлена у партнерствах з компаніями, які зацікавлені у блокчейн - технології на яку спирається криптовалюта біткойн. Останню деякі відомі економісти називають "пірамідою" та попереджають про спекулятивний характер "біткйона" як об'єкта інвестицій.

Акції компанії незабаром впали у ціні, але все таки лишились у 3 рази дорожчими, ніж до зміни назви.

Повідомляється, що Long Blockchain Corp. не має жодних партнерств з фірмами, які займаються криптовалютою біткойн.

Оглядачі відзначають, що сплеск цікавості до криптовалют та різке піднесення їх вартості - не підкріплена наявність реального продукту чи затребуваного сервісу та ін. - має усі ознаки спекулятивної бульбашки, тобто торгівлі товартом чи цінними паперами за ціною, яка значно перевищує справедливу. Бульбашка зрештою лопається, тобто відбувається радикальне зменшення ціни.

З приводу Long Blockchain Corp. видання Bloomberg наводить коментар американського інвестора Скота Нейшнса, який є автором книжки "Історія США у 5-ти обвалах бірж":

Це дуже нагадує те, що сталося наприкінці 90-х. Компанії без жодного стосунку до Інтернету тоді випускали прес-реліз про те, що стають інтернет-компаніями і відбувалося те саме

"Це дуже нагадує те, що сталося наприкінці 90-х. Компанії без жодного стосунку до Інтернету тоді випускали прес-реліз про те, що стають інтернет-компаніями і відбувалося те саме (вартість їх акцій стрибала вгору - прим. ГА).

Стрибок Long Blockchain Corp. не оминули увагою і в Україні.

Коментатори-дотепники запропонували цілу низку маневрів, які б дозволили українським компаніям значно підвищити вартість акцій простим додаванням слів "блокчейн", чи "біткойн" у назву.

Серед запропонованих варіантів: "Мотор блокчейн Січ", "Авдіївка коксо біткойн видобування ", "Маріупольский біткойн Ілліча" та ін.

Також було запропоновано представити цукерки "Рошен біткойн Корівка".

У листопаді Джон Боґл, засновник американської інвестиційної компанії Vanguard, яка управляє активами у понад 4 з половиною трильйона доларів, заявив що вартість криптовалюти біткойн нічим не підкріплена.

"Bitcoin - це готівка. Bitcoin не підкріплений певним коефіцієнтом прибутковості інвестицій. Для порівняння, боргові зобов'язання (облігації) мають купон на виплату процентів. Акції приносять дивіденди. Натомість золото нічого подібного не має, як і Bitcoin. Bitcoin нічим не підкріплений окрім сподівання, що ви продасте його комусь дорожче, ніж ви його придбали. Думаю, таке твердження є фактично правильним", - відзначив Боґл.

Я раджу тікати від Bitcoin, як від чуми. Сподіваюсь, що висловився зрозуміло

Він також звернув увагу на інформацію про використання Bitcoin, як інструменту приховування трансакцій та порадив інвесторам уникати Bitcoin.

"Яка доля Bitcoin є кримінальною, скільки людей намагаються таким чином приховати свої фінансові операції? Дехто каже, що значна частина. Інші - незначна. Я не знаю відповіді на це питання. Але я раджу тікати від Bitcoin, як від чуми. Сподіваюсь, що висловився зрозуміло", - розповів Боґл у ході події у Council on Foreign Relations.

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