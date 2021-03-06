Олексій Гончарук: Cанкції проти Коломойського є серйозним сигналом для інших олігархів

Рішення уряду США накласти санкції на Ігоря Коломойського має радше символічний, аніж юридичний характер. Але це не применшує його важливості. Про це у коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Воно має бути сигналом про те, що подібна поведінка Коломойського є неприпустимою. Що Сполучені Штати не будуть толерувати корупцію в Україні так точно, тому що вважають Україну стратегічним партнером", - заявив Гончарук.

У п'ятницю Державний департамент США вніс до санкційного списку Ігоря Коломойського через його дії під час перебування на посаді губернатора Дніпропетровської області.

Я думаю, офіс президента шукав підтримки в адміністрації США. Вони хотіли отримати чіткий сигнал, що адміністрація США підтримує дії Зеленського щодо протидії різним олігархам

Санкції Держдепу забороняють Ігорю Коломойському та його родині в’їзд до США.

В Держдепі наголосили, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.

За словами британського економіста Тімоті Еша, Сполучені Штати продемонстрували підтримку в боротьбі з корупцією, наклавши санкції на Коломойського.

"Я думаю, офіс президента шукав підтримки в адміністрації США. Вони хотіли отримати чіткий сигнал, що адміністрація США підтримує дії Зеленського щодо протидії різним олігархам. Тож санкції - це чіткий, дуже чіткий сигнал в підтримку дій Зеленського", - відзначив Еш у коментарі Українській службі "Голосу Америки".

В Офісі Володимира Зеленського на новини про санкції США щодо Ігоря Коломойського відреагували позитивно. Там заявили: Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи.

"Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення", - йдеться у заяві на сайті президента України.

Люди з крупного бізнесу повинні усвідомити, що є одне просте правило

Тімоті Еш та Олексій Гончарук погоджуються: санкції Держдепу - це сигнал для всіх олігархів в Україні.

"Я думаю, їм слід хвилюватись щодо можливих санкцій Державного департаменту", - каше Еш.

"Олігархи, люди з крупного бізнесу повинні усвідомити, що є одне просте правило. Якщо ти втручаєшся в діяльність держави, якщо ти намагаєшся підірвати державні інституції, якщо ти намагаєшся платити хабарі, якщо системно намагаєшся впливати на уряд, офіс президента, депутатів парламенту, рано чи пізно матимеш подібні такі самі наслідки. Це серйозний сигнал для всіх бізнесменів в Україні, що втручатися в роботу держави неприпустмо", - заявив "Голосу Америки" Гончарук.

У своїй заяві Держексретар Ентоні Блінкен висловив занепокоєння щодо “нинішніх та постійних зусиль Коломойського підірвати демократичні процеси в Україні та її інституції, що становить серйозну загрозу її майбутньому”. Пізніше у п'ятницю акцент на поточних зусиллях Коломойського повторив і речних Держдепу США Нед Прайс.

Олексій Гончарук вказав у коментарі "Голосу Америки" на системний тиск на Національний банк з боку Коломойського.

"Ні для кого не секрет, що Ігор Коломойський дозволяв собі телефонувати окремим депутатам, посадовцям і погрожувати їм відверто. Ні для кого не був секрет, що його сприймали як недоторканого в Україні, бо з багатьох фактів було очевидно, що правоохоронні органи до нього якось особливо ставляться. Все це в сукупності створило у Сполучених Штатів чітке уявлення, що пан Коломойський намагається грати проти демократії і є одним з джерел системної політичної корупції в Україні", - каже Гончарук.

Тімоті Еш вважає, що санкції пов’язані з "Приватбанком".

"Також Коломойський має бізнес-інтереси в США. На додачу, йдеться про його непрямий вплив на внутрішню політику в Україні. Повідомлення про те, що Коломойський має групу впливу у Верховній Раді, яку він використосував для блокування реформ в Україні. Кампанія Коломойського та його прихильників проти МВФ - думаю, це все між собою пов’язано", - заявив Еш.

На момент публікації матеріалу реакція Ігоря Коломойського на запроваджені щодо нього санкції лишалась невідомою.

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