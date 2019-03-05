Підтримка Коломойського лише шкодить Зеленському, але йому сприяє невдоволення Порошенком - західні коментатори

Це ще один сигнал про численні проблеми України, як держави, що контролюється олігархами

Схвальні відгуки Ігоря Коломойського про кандидата у президенти Володимира Зеленського, якого пов'язують із суперечливим українським бізнесменом, є ілюстрацією проблем з якими стикається Україна, як держава контрольована олігархами.

Про це онлайн заявив британський економіст, експерт з питань Східної Європи Тімоті Еш.

"Краще би Коломойський мовчав про підтримку Зеленського. Заява про підтримку з його боку навряд чи знаходить відгук у прихильників реформ в Україні. Натомість це ще один сигнал про численні проблеми України, як держави, що контролюється олігархами, "захоплена" ними", - відзначив Еш.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю BBC, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський є "певним символом".

"Зеленський – це не персоналія, це певний символ – символ зміни поколінь. Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів зеленських", – сказав Коломойський.

Як відзначає "Радіо Свобода", Зеленського звинувачують у зв’язках із Коломойським. Актор розповів в інтерв’ю BBC, що не є "іграшкою в руках Коломойського". Він також заявив, що не буде зупиняти розслідування проти бізнесмена, які ведуться в Україні.

Між тим, у голландському виданні Raamoprusland.nl вийшла стаття оглядача Леоніда Рагозіна, який вказує, що популярність пов'язаного із Коломойським кандидата вказує на те, що значна частка населення України відкидає виборче гасло президента України Петра Порошенка "Армія, Мова, Віра". На думку Рагозіна, українцям чужий "етнонаціоналізм" Порошенка.

"Зеленський органічно вийшов на позицію лідера виборчих перегонів, всмоктавши підтримку тих українців, які почувають себе відчудженими через войовничий націоналізм, який обстоює Порошенко. Це в основному російськомовні з Південного Сходу країни, а також молодші виборці, яких нудить від все більшого розриву, між революцією Майдану та похмурою реальністю надзвичайно бідної і досі переважно нереформованої пост-радянської країни, якою зараз є Україна", - пише Рагозін.

Автор лишає відкритим питання, чи може популярна кандидатура Зеленського насправді сприяти переобранню Петра Порошенка на повторний термін.

На думку Рагозіна, можна уявити ризик, що Зеленському "відведено роль" втратити набуту перевагу у другому турі і віддати перемогу Петру Порошенку. Прикметно, що Рагозін не деталізує, яким чином Зеленський (у разі виходу у другий тур виборів) розтратив би значну перевагу на Порошенком та/або з власної волі віддав перемогу чинному президенту.

За результатами численних опитувань громадської думки в України Володимир Зеленський очолює передвиборчу гонку в Україні.

Окремі оглядачі на Заході висловились щодо Зеленського критично. Так міжнародний аналітик Алекс Кокчаров пише, що вважає Зеленського "маріонеткою Коломойського".

"У нього немає сильної ідеологічної платформи і дуже розмиті погляди на незалежність України. Це грає на руку цілям Путіна", - твітує Кокчаров.

Кандидатура Зеленського викликає і симпатію у США. Днями на сайті аналітичного центру Atlantic Council вийшла стаття американської журналістки Деян Френсіс. Остання пов'язала чинного президента України із відсутністю реформи та корупцією у країні.

Натомість Зеленський, на її думку, вже прислужився реформам в Україні.

"Зеленський - досвідчений та успішний бізнесмен, чий хіт "Слуга народу" надав глядачам вражаючий путівник по корумпованих правителях України, але також і сценарій для реформ", - писала Френсіс.

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