Жінки-колишні посли США, заступились за Йованович перед її свідченнями в Конгресі

Більше 50 жінок, які раніше обіймали посади послів США у різних країнах звернулись до президента США Дональда Трампа та держсекретаря США Майка Помпео з закликом захистити дипломатів від політичної помсти. Лист, про який першим повідомив NBC News, також підписала діючий посол США Кетрін Еберт-Грей з обмовкою, що її думка може не представляти позицію уряду США.

В листі, написаному від імені об'єднання "Жінки-посли на службі Америки", представниці дипкорпусу наголосили на "серйозному занепокоєнні" змістом розмови між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня, неповну стенограму якої оприлюднив Білий дім.

"Приниження посла заявою, що "на неї очікують погані речі" свідчить про можливий намір покарати посла за невказані дії. Це має вигляд погрози помститись з політичних причин і є шокуючим та невідповідним", йдеться в листі.

Посол Мері Йованович планує свідчити в Конгресі у п'ятницю попри заяву Білого дому, оприлюднену цього тижня про те, що виконавча гілка не буде співпрацювати з розслідуванням в рамках імпічменту. Про плани Йованович повідомляють ЗМІ з посиланням на представників служб Конгресу.

Раніше Державний департамент заблокував свідчення в Конгресі посла США до ЄС Ґордона Сондленда. В рамках процедури імпічменту, перед комітетами Конгресу в закритому режимі свідчив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Він надав законодавцям копії обміну повідомленнями високопоставлених дипломатів США з питань України.

Зі змісту повідомлень випливає, що двоє посланників США готували заяву від імені президента України Володимира Зеленського, в якій йшлося б про готовність України провести розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена та можливого втручання України у вибори 2016 року на боці кандидатки від демократів Гілларі Кінтон.​

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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