Трамп відмовляється співпрацювати у справі щодо імпічменту і закликає оголосити імпічмент низці конгресменів

Незаконними зусиллями з перегляду результатів виборів 2016 року назвав розслідування, що проводить Палата представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту американського президента, голова юридичної служби Білого дому Пет Сиполлоне.

Про це йдеться в листі на вісьмох сторінках, надісланому Білим домом до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та очільників конгресових комітетів, які проводять розслідування.

Щоб виконувати свої обов'язки перед народом Америки, Конституцією, виконавчою владою та тими, хто обійматиме посаду президента у майбутньому, президент Трамп та його адміністрація не будуть брати участь у розслідуванні, над яким домінує одна партія і яке є неконституційним за даних обставин

"Ще ніколи в історії Палата представників – під контролем будь-якої партії – не вела американський народ небезпечним шляхом, на який ви, як видається стали", - йдеться в листі підписаному Сиполлоне.

"Щоб виконувати свої обов'язки перед народом Америки, Конституцією, виконавчою владою та тими, хто обійматиме посаду президента у майбутньому, президент Трамп та його адміністрація не будуть брати участь у розслідуванні, над яким домінує одна партія і яке є неконституційним за даних обставин", - йдеться у листі.

Білий дім також відкинув вимоги надати свідків та документи для парламентського розслідування.

За вказівкою Державного департаменту, посол США до ЄС Сондленд не надавав заплановані свідчення перед комітетами Конгресу. Президент США Дональд Трамп заявив, що "із задоволенням" відправив би Сонленда свідчити, однак не перед "повністю скомпрометованим судом кенгуру".

Сіпполоне назвав розслідування "недійсними", бо їм не передувало відкрите голосування за початок процедури імпічменту. Пелосі раніше заявляла, що загальне голосування не потрібне для початку розслідування.

Пелосі назвала лист від Білого дому спробою "нормалізувати беззаконня" і зауважила, що спроби "приховати правду" будуть розцінюватись, як "подальші свідчення перешкоджання правосуддю".

"Пане президента, ви не стоїте над законом", - додала спікер.

Трамп також висловив сумніви у безсторонності представника розвідки, який подав скаргу на дії адміністрації Трампа в рамка програми захисту для викривачів корупції. Ця скарга лягла в основу розслідування в рамках можливої процедури імпічменту.

"Факти викривача настільки невірні про мою розмову з президентом України, де не було "жодного тиску" , і тепер через конфлікт інтересів і зв'язок з кандидатом від демократів, особу викривача має бути розкрито і його, чи її має бути відповідно розпитано. Це не викривач …." – написав президент США у Twitter.

Трамп також виступив за оголошення імпічменту Голові комітету розвідки Палати представників США Адаму Шиффу та спікеру Ненсі Пелосі, попри те, що процедури імпічменту конгресменів не передбачено. Покарання передбачене для конгресменів включає такі можливі заходи як усунення з лав парламентарів.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. В якості важеля тиску на українську владу прибічники Трампа, буцімто, могли використовувати затримку оборонної допомоги Україні, заявляє скаржник.

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