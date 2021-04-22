"Добре, якщо це правда" - міжнародні оглядачі про заяви щодо повернення військ Росії до місць дислокації

Заяви Росії про завершення перевірки військ на півдні і заході країни коментують міжнародні оглядачі, ЗМІ.

Як повідомили ЗМІ, Міноборони РФ розпорядилося почати повернення військ в місця постійної дислокації всередині країни з п'ятниці, заявивши, що «раптова перевірка» сил на півдні і заході країни успішно завершена.

Видання The Wall Street Journal пише, що крок Росії "може допомогти зменшити напругу у відносинах з Києвом та Заходом".

"Хороші новини, за умови, що Росія справді відведе свої військові сили - усі з них", - твітує колишній посол США в Україні Стівер Пайфер.

Кореспондент видання Financial Times у Москві Макс Седдон відзначає: "Накопичення Путіним військ досягло щонайменше однієї цілі - показало, що Захід імовірно не воюватиме через Україну".

"Важливо пам'ятати, що десятки тисяч російських військових розміщені у безпосередній близькості до України на постійній, або напівпостійній основі. Тепер наголос може переміститсь на морські ділянки", - пише міжнародний оглядач Майкл Боцюрків.

"Моя теорія: Росія відводить війська від кордону України, бо Путін планував отримати сценарій "Грузія-2008" до свого вчораншнього звернення. Він сподівався, що зможе роз’юшити українцям носа. Зеленський не повівся", - твітує міжнародний оглядач Тарас Кузьо.

Як відзначає Російська служба "Голосу Америки", міністр оборони Росії Шойгу заявив, що війська РФ мають повернутись на бази до 1-го травня.

При цьому Шойгу наголосив на необхідності готовності до негайного реагування у разі несприятливого розвитку ситуації у районах проведення навчань НАТО Defender Europe.

Defender Europe - щорічні багатонаціональні спільні навчання під керівництвом армії США. У період з березня по червень більше 28 000 військовослужбовців з 26 країн проведуть навчання на 30 полігонах в десятці країн.

Тимчасом Росія у четвер почала великі військові навчання в Криму під особистим наглядом Шойгу, продовжуючи демонстрацію сили на південному кордоні України, що викликало серйозну стурбованість у Києві і на Заході.

У Міноборони Росії заявили, що Шойгу облетів райони дислокації військ і військової техніки на вертольоті, а також перевірив готовність військово-морських і сухопутних військ.

За даними агентства «Інтерфакс», в навчаннях візьмуть участь більше 10 тисяч солдатів і понад 40 бойових кораблів.

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