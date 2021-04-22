У Білому домі розповіли, яких відносин хочуть із Росією

США прагнуть стабільних та передбачуваних відносин із Росією. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Текст її коментарів розміщено на сайті Білого дому.

Як заявила Псакі, відносини США та Росії не повинні лишатись на негативній траекторії. Вона також відзначила, що запроваджені сакнції не були покликані підштовхнути будь-кого до участі у саміті США з приводу змін клімату, який розпочався у четвер. Як повідомляють ЗМІ США, президент Росії Путін бере участь у саміті.

"Їх метою було запровадити наслідки за дії, які були цілковито неприйнятними на наш погляд та на погляд міжнародної спільноти. Водночас, запроваджуючи ці наслідки, президент надсилав чіткий сигнал президенту Путіну під час телефонної розмови, що у нас можуть бути - що є нагода мати дискусії щодо ділянок, де, на нашу думку є можливість працювати разом, чи йдеться про непоширення ядерної зброї, як ми це зробили із продовженням угоди New START Treaty або Іранською ядерною угодою, а також мати дискусії щодо тем, де ми не погоджуємося".

Псакі також заявила про продовження переговорів із Росією щодо можливої зустрічі Байдена з Путіним.

Видання The Washington Post відзначило, що кліматичний саміт Байдена, який розпочався сьогодні, дає Кремлю та США "ділянку співпраці, не немає значних ризиків". Видання наводить коментар колишнього співробітника Держдепу США, який анонімно заявив, що адміністрація Байдена обрала "найгірший" час для участі Путіна у саміті. Співрозмовник видання вказав при цьому на ув'язнення лідера російської опозиції Навального.

Путін у виступі 21 квітня перед членами двох палат парламенту РФ поскаржився на міжнародні санкції та звинуватив Захід у «безпідставному чіплянні» до Москви. Серед іншого, Путін застеріг всі країни від перетину так званих «червоних ліній» у відносинах з Росією і запевнив у готовності країни відповісти на будь-які недружні дії.

"У Росії вистачить терпіння і професіоналізму на будь-які заходи у відповідь", - заявив Путін.

"Організатори будь-яких провокацій проти Росії пошкодують так, як давно вже ні про що не шкодували, - додав Путін. - Якщо інші країни не хочуть вести діалог і обирають зверхній тон, то Росія знайде спосіб захистити свої інтереси".

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