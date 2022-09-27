Компанія Meta викрила дві мережі дезінформації з Китаю та Росії

Спливає термін, який Москва відвела на проведення фіктивних «референдумів» на окупованих територіях України. Британська розвідка констатує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю, 30 вересня, президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Це ознака слабкості та поразок – так радник США з національної безпеки Джейк Салліван назвав так звані «референдуми» на тимчасово окупованих територіях.

Тим часом США почали готувати нові санкції проти Росії через ці «псевдореферендуми». Високопосадовці США та країн Заходу вже неодноразово заявляли, що ці так звані «референдуми» нелегітимні і не будуть визнані світовою спільнотою.

Реакція США та ЄС

В офіційній заяві Білого Дому йдеться, що Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію нічим іншим окрім як частиною України, а «референдуми» є фальшивим приводом для спроби анексувати частину України, порушенням міжнародного права, а також статуту ООН.

«Те, що ви бачите сьогодні всередині Росії, цей призов військ, фіктивні «референдуми», які вони намагаються провести на окупованих територіях, це точно не ознаки сили чи впевненості. Зовсім навпаки. Це ознаки того, що Путін і Росія значно потерпають», - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так звані «референдуми» – це фікція, і українці мають повне право повернути тимчасово окуповані території.

Співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", що так звані «референдуми» не змінюють нічого ані для України, ані для міжнародної спільноти.

Проведення «референдумів» в регіонах, де немає стабільності, де населення не повернулось, є безглуздим і лише покликано легітимізувати незаконність дій Росії. І це неприйнятно

«Основний принцип, який ми відстоюємо, полягає в тому, що не можна змінювати кордони силою. Це те, що Росія намагається зробити. На тимчасово окупованих територіях через вторгнення Росії більшість населення виїхало.

Проведення «референдумів» в регіонах, де немає стабільності, де населення не повернулось, є безглуздим і лише покликане легітимізувати незаконність дій Росії. І це неприйнятно», - говорить співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін.

Думку Бена Кардіна поділяє і сенатор-республіканець Марко Рубіо. «Цей «референдум» є лише політичною тактикою, спрямованою на те, щоб створити фальшиву довіру до несправедливого захоплення території Путіним», - заявляє він.

Аналогічне ставлення до псевдореферендумів висловлюють і представники Європейського Союзу.

«Це не референдум, це не політична воля людей, які там живуть. Це радше вимушене рішення, яке в Москві вже прийняли місяць тому. Вони хочуть мобілізувати більше бійців, в тому числі з цих регіонів. Це викликає велике занепокоєння, тому багато чоловіків намагались втекти ще до початку цього так званого псевдореферендуму», - заявляє депутатка Європарламенту Віола фон Крамон.

Спроба Росії легітимізувати захоплення територій

Експерти, з якими поспілкувався "Голос Америки", наголошують, що проведення так званих «референдумів» – це, перш за все, незаконна спроба легітимізувати право Росії на використання зброї для захисту тимчасово окупованих територій.

«Оголошення цих «референдумів» дозволить Путіну сказати, що частина східної України тепер є частина російської території, і що він залишає за собою право використовувати ядерну зброю для їх захисту, відповідаючи на атаку Заходу. Ми бачимо, що він вже оголосив часткову мобілізацію. Щоб це не означало, насправді вона може бути не такою вже і частковою», - говорить Директор Інституту сучасних світових проблем Грегорі Файфер.

Я думаю, що навіть у колі Путіна зростає розуміння того, що все йде дуже погано, що все це насправді катастрофа для Путіна та для російської армії в цілому.

Схожої думки дотримується і директор з глобальної політики Президентського центру Джорджа Буша та колишній помічник Держсекретаря США Девід Креймер. За його словами, «референдуми» - свідчення того, що російські еліти починають відчувати поразки Путіна.

«Я думаю, що навіть у колі Путіна зростає розуміння того, що все йде дуже погано, що все це насправді катастрофа для Путіна та для російської армії в цілому. Думаю, також на рішення про проведення «референдумів» вплинув успіх українських наступальних дій», - заявив директор глобальної політики центру Джорджа Буша Девід Креймер в коментарі "Голосу Америки".

«Якщо Путін думає, що Росія анексує території після «референдуму», і Україна боятиметься наносити по них воєнні удари, то Україна вже завдавала удари по Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.

Українці продовжуватимуть свою кампанію, що б не трапилося. Ніхто не повинен визнавати результати цих безглуздих фальшивих референдумів, які проводять під величезним тиском із до зубів озброєними солдатами, змушуючи громадян брати участь. І тому я думаю, що все це пахне відчаєм з боку Путіна, і це зовсім не виглядає добре», - додає Девід Креймер.

Як «псевдореферендуми» вплинуть на підтримку України Заходом

За словами Девіда Креймера, директора глобальної політики у Центрі Джорджа Буша, країни Заходу взагалі не повинні зважати на ці «референдуми».

Україна та Захід мають діяти так, ніби так званих «рефередумів» не було, - переконаний директор Інституту сучасних світових проблем Грегорі Файфер.

Думаю, що погрози Росії, які ми чуємо знову і знову, будуть стимулом та обґрунтуванням для того, щоб подвоїти підтримку України Сполученими Штатами і союзниками по НАТО, зокрема у наданні Україні додаткової зброї та боєприпасів, артилерії більшого радіусу дії, ракет HIMARS.

«Думаю, що Україна і її західні союзники мають дотримуватись думки, що жодних «референдумів» не було. Кремль може вчиняти як завгодно та говорити що завгодно. Та це не означає, що все так і є. Мені здається, що саме бажання не провокувати Путіна без необхідності – ідея, якої дотримується президент Франції Макрон – вона обмежувала дії Заходу з підтримки України», - заявляє Грегорі Файфер.

На думку колишнього посла США в Україні, а нині - віце-президента Інституту миру США Вільяма Тейлора, Росії не вдасться за допомогою фіктивних «референдумів» залякати Захід і змусити зменшити підтримку України. Навпаки, каже посол Тейлор, через так звані «референдуми» Захід збільшить постачання зброї.

«Думаю, що погрози Росії, які ми чуємо знову і знову, будуть стимулом та обґрунтуванням для того, щоб подвоїти підтримку України Сполученими Штатами і союзниками по НАТО, зокрема, у наданні Україні додаткової зброї та боєприпасів, артилерії більшого радіусу дії, ракет HIMARS, які виявились дуже ефективними. Ці «референдуми» та інші погрози – вагома причина для Заходу збільшити підтримку для України, а не зменшувати її.

Окрім збільшення підтримки України, західні країни заохочуватимуть українців продовжувати боротьбу за свою територію. Ні для кого поза Кремлем ці «референдуми» не мають значення. Що б Росія не заявляла, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області та Крим – українські землі. І Україна має цілковите право захищатись та витісняти росіян зі своєї території. А ці «референдуми» - тільки стимул для цього», - говорить в інтервʼю "Голосу Америки" віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор.

Західні експерти погоджуються в думці, що і так звані «референдуми», і часткова мобілізаціями – прояв слабкості Путіна. На їхню думку, ані фальшиве голосування, ані погрози, які його супроводжують, не змінять підтримку України Заходом, а також не вплинуть на боротьбу за звільнення українських територій.

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