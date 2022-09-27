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Компанія Meta викрила дві мережі дезінформації з Китаю та Росії
Компанія Meta, яка є материнською компанією Facebook, заявила про вимкнення мереж вебсайтів в Китаї та Росії, які займалися операціями із впливу.
Зокрема, за даними компанії, мережа в Росії була націлена насамперед на Німеччину, Францію, Італію, Україну та Великобританію.
В операції брали участь понад 60 веб-сайтів, створених для імітації законних новинних сайтів, зокрема були створені копії таких газет як The Guardian у Великобританії та німецької Der Spiegel. Втім замість новин, які публікують на своїх сайтах оригінальні видання, ці фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну.
Meta визнає, що російська операція почалася в травні цього року. На своїх сайтах так звані новинні організації публікували статті, в яких критикували Україну та українських біженців, підтримували Росію та стверджували, що санкції Заходу проти Росії матимуть зворотний ефект.
Крім того, вони рекламували свої статті у багатьох інтернет-сервісах, включаючи Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, на веб-сайтах петицій Change.org, Avaaz і LiveJournal.
Цю інформаційну операцію Meta називає наймасштабнішою операцією російського походження. Задля ефективного впровадження таких підроблений веб-сайтів, Росія також використала висвітлювання інформації різними мовами, що вимагало як технічних, так і лінгвістичних інвестицій. Посилення в соціальних мережах, з іншого боку, покладалося насамперед на масивну рекламу.
У Meta заявляють, що під час їхнього розслідування, російська сторона одночасно створювала нові веб-сайти. Це є підтвердженням того, що в основі таких діяльностей Росії лежать фінансування та інвестиції.
Девід Агранович, директор із запобігання загрозам Meta, прокоментував успішне викриття платформ дезінформації на своїй сторінці у мережі Twitter: «Ми знаємо, що загрозливі суб’єкти наполегливі та намагатимуться відновитися. Ми продовжуватимемо досліджувати такі мережі, ліквідовувати їх, ділитися інформацією з правоохоронними органами та колегами галузі та публікувати наші висновки».
Операція впливу з боку Китаю, за даними компанії, проходила на кількох платформах соціальних мереж і була першою, що спрямована на внутрішню політику США напередодні проміжних виборів 2022 року, а також на зовнішню політику Чехії відносно Китаю та України.
У Чехії ця діяльність була здебільшого антиурядовою, критикувалась державна підтримка України у війні з Росією, як війна впливає на чеську економіку, - мовиться у прес-релізі компанії. "Кожен кластер облікових записів публікував контент у невеликих обсягах у робочий час у Китаї, а не тоді, коли цільова аудиторія (цих сторінок - ред.) зазвичай не спала", - повідомляє Meta.
Щоб підтримати подальші дослідження подібних крос-інтернет-діяльностей, Meta включила до свого звіту список доменів, петицій і каналів Telegram, які, на їх думку, пов’язані з цією операцією.
У статті використані матеріали з веб-сайтів Meta та Associated Press.
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Псевдореферендуми і часткова мобілізація в Росії проявили слабкість Путіна - експерти
Спливає термін, який Москва відвела на проведення фіктивних «референдумів» на окупованих територіях України. Британська розвідка констатує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю, 30 вересня, президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.
Це ознака слабкості та поразок – так радник США з національної безпеки Джейк Салліван назвав так звані «референдуми» на тимчасово окупованих територіях.
Тим часом США почали готувати нові санкції проти Росії через ці «псевдореферендуми». Високопосадовці США та країн Заходу вже неодноразово заявляли, що ці так звані «референдуми» нелегітимні і не будуть визнані світовою спільнотою.
Реакція США та ЄС
В офіційній заяві Білого Дому йдеться, що Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію нічим іншим окрім як частиною України, а «референдуми» є фальшивим приводом для спроби анексувати частину України, порушенням міжнародного права, а також статуту ООН.
«Те, що ви бачите сьогодні всередині Росії, цей призов військ, фіктивні «референдуми», які вони намагаються провести на окупованих територіях, це точно не ознаки сили чи впевненості. Зовсім навпаки. Це ознаки того, що Путін і Росія значно потерпають», - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так звані «референдуми» – це фікція, і українці мають повне право повернути тимчасово окуповані території.
Співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", що так звані «референдуми» не змінюють нічого ані для України, ані для міжнародної спільноти.
Проведення «референдумів» в регіонах, де немає стабільності, де населення не повернулось, є безглуздим і лише покликано легітимізувати незаконність дій Росії. І це неприйнятноспівголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін
«Основний принцип, який ми відстоюємо, полягає в тому, що не можна змінювати кордони силою. Це те, що Росія намагається зробити. На тимчасово окупованих територіях через вторгнення Росії більшість населення виїхало.
Проведення «референдумів» в регіонах, де немає стабільності, де населення не повернулось, є безглуздим і лише покликане легітимізувати незаконність дій Росії. І це неприйнятно», - говорить співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін.
Думку Бена Кардіна поділяє і сенатор-республіканець Марко Рубіо. «Цей «референдум» є лише політичною тактикою, спрямованою на те, щоб створити фальшиву довіру до несправедливого захоплення території Путіним», - заявляє він.
Аналогічне ставлення до псевдореферендумів висловлюють і представники Європейського Союзу.
«Це не референдум, це не політична воля людей, які там живуть. Це радше вимушене рішення, яке в Москві вже прийняли місяць тому. Вони хочуть мобілізувати більше бійців, в тому числі з цих регіонів. Це викликає велике занепокоєння, тому багато чоловіків намагались втекти ще до початку цього так званого псевдореферендуму», - заявляє депутатка Європарламенту Віола фон Крамон.
Спроба Росії легітимізувати захоплення територій
Експерти, з якими поспілкувався "Голос Америки", наголошують, що проведення так званих «референдумів» – це, перш за все, незаконна спроба легітимізувати право Росії на використання зброї для захисту тимчасово окупованих територій.
«Оголошення цих «референдумів» дозволить Путіну сказати, що частина східної України тепер є частина російської території, і що він залишає за собою право використовувати ядерну зброю для їх захисту, відповідаючи на атаку Заходу. Ми бачимо, що він вже оголосив часткову мобілізацію. Щоб це не означало, насправді вона може бути не такою вже і частковою», - говорить Директор Інституту сучасних світових проблем Грегорі Файфер.
Я думаю, що навіть у колі Путіна зростає розуміння того, що все йде дуже погано, що все це насправді катастрофа для Путіна та для російської армії в цілому.директор глобальної політики центру Джорджа Буша Девід Креймер
Схожої думки дотримується і директор з глобальної політики Президентського центру Джорджа Буша та колишній помічник Держсекретаря США Девід Креймер. За його словами, «референдуми» - свідчення того, що російські еліти починають відчувати поразки Путіна.
«Я думаю, що навіть у колі Путіна зростає розуміння того, що все йде дуже погано, що все це насправді катастрофа для Путіна та для російської армії в цілому. Думаю, також на рішення про проведення «референдумів» вплинув успіх українських наступальних дій», - заявив директор глобальної політики центру Джорджа Буша Девід Креймер в коментарі "Голосу Америки".
«Якщо Путін думає, що Росія анексує території після «референдуму», і Україна боятиметься наносити по них воєнні удари, то Україна вже завдавала удари по Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.
Українці продовжуватимуть свою кампанію, що б не трапилося. Ніхто не повинен визнавати результати цих безглуздих фальшивих референдумів, які проводять під величезним тиском із до зубів озброєними солдатами, змушуючи громадян брати участь. І тому я думаю, що все це пахне відчаєм з боку Путіна, і це зовсім не виглядає добре», - додає Девід Креймер.
Як «псевдореферендуми» вплинуть на підтримку України Заходом
За словами Девіда Креймера, директора глобальної політики у Центрі Джорджа Буша, країни Заходу взагалі не повинні зважати на ці «референдуми».
Україна та Захід мають діяти так, ніби так званих «рефередумів» не було, - переконаний директор Інституту сучасних світових проблем Грегорі Файфер.
Думаю, що погрози Росії, які ми чуємо знову і знову, будуть стимулом та обґрунтуванням для того, щоб подвоїти підтримку України Сполученими Штатами і союзниками по НАТО, зокрема у наданні Україні додаткової зброї та боєприпасів, артилерії більшого радіусу дії, ракет HIMARS.віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор
«Думаю, що Україна і її західні союзники мають дотримуватись думки, що жодних «референдумів» не було. Кремль може вчиняти як завгодно та говорити що завгодно. Та це не означає, що все так і є. Мені здається, що саме бажання не провокувати Путіна без необхідності – ідея, якої дотримується президент Франції Макрон – вона обмежувала дії Заходу з підтримки України», - заявляє Грегорі Файфер.
На думку колишнього посла США в Україні, а нині - віце-президента Інституту миру США Вільяма Тейлора, Росії не вдасться за допомогою фіктивних «референдумів» залякати Захід і змусити зменшити підтримку України. Навпаки, каже посол Тейлор, через так звані «референдуми» Захід збільшить постачання зброї.
«Думаю, що погрози Росії, які ми чуємо знову і знову, будуть стимулом та обґрунтуванням для того, щоб подвоїти підтримку України Сполученими Штатами і союзниками по НАТО, зокрема, у наданні Україні додаткової зброї та боєприпасів, артилерії більшого радіусу дії, ракет HIMARS, які виявились дуже ефективними. Ці «референдуми» та інші погрози – вагома причина для Заходу збільшити підтримку для України, а не зменшувати її.
Окрім збільшення підтримки України, західні країни заохочуватимуть українців продовжувати боротьбу за свою територію. Ні для кого поза Кремлем ці «референдуми» не мають значення. Що б Росія не заявляла, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області та Крим – українські землі. І Україна має цілковите право захищатись та витісняти росіян зі своєї території. А ці «референдуми» - тільки стимул для цього», - говорить в інтервʼю "Голосу Америки" віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор.
Західні експерти погоджуються в думці, що і так звані «референдуми», і часткова мобілізаціями – прояв слабкості Путіна. На їхню думку, ані фальшиве голосування, ані погрози, які його супроводжують, не змінять підтримку України Заходом, а також не вплинуть на боротьбу за звільнення українських територій.
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Був один котлован: як відбудовують лікарню у селі Гурівщина на Житомирський трасі. Відео
Росіяни навмисно знищили лікарню у селі Гурівщина на Житомирський трасі, під час окупації, коли намагалися захопити Київ, каже головний лікар та місцеві мешканці. Лікарня обслуговувала понад 5 з половиною тисяч жителів.
Українців в окупації змушують до участі в "пародії на виборчий процес" - посол США в ОБСЄ
Фіктивні "референдуми", скликані Росією на окупованих територіях України - це ніщо інше як "пропагандистські трюки для легітимізації насильницького захоплення українських територій Росією". Про це під час спеціального брифінгу Державного департаменту США у Брюсселі заявив постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
"Повідомлення свідчать про те, що збройні сили змушують людей голосувати у власних домівках, і що багатьом працівникам погрожують втратою роботи, якщо вони не проголосують", - наголосив Карпентер, говорячи, зокрема, про Маріуполь.
"Це ті ж самі громадяни, які постраждали від війни, які піддалися жорстокому процесу фільтрації, іноді під тортурами, і тепер змушені в повній пародії на виборчий процес дати свою згоду на неоколоніальні претензії Росії. Якби це не була така трагедія, це цілком можна було б кваліфікувати як пародію", - сказав представник США в ОБСЄ.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що президент США Джо Байден назвав ці "референдуми" - "хибним приводом для спроби силової анексії частин України шляхом зухвалого порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН". Американський глава держави запевнив, що США не визнають "результати" і пообіцяв швидкі та суворі економічні заходи щодо Росії у відповідь.
Напередодні про запровадження нових санкцій через псевдореферендуми проти 92 осіб та організацій в Росії оголосила Велика Британія. Відповідні санкції анонсує і ЄС.
27 вересня Палата громад Парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів та декларувала, що Оттава ніколи не визнає їхню легітимність, повідомила посолка України у Канаді Юлія Ковалів.
Країни НАТО також заявили, що не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму, а також окупованих Росією територій України.
Українська влада також наголошує, що це "голосування" не матиме реальних наслідків.
Минулого тижня у Кремлі заявляли, що після проведення "референдумів" в окупованих районах України, для захисту новостворених так званих "російськи територій" можуть бути використані всі наявні засоби, включно із ядерною зброєю.
Російські ЗМІ вже оприлюднили попередні результати так званих "референдумів" на окупованих територіях. За їхніми даними, 96% "голосів" на окупованих територіях висловились за приєдання до Росії, повідомляє Reuters.
У вівторок у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом відбудеться скликане Україною засідання Ради безпеки ООН щодо так званих "референдумів".
Тим часом британська розвідка повідомляє, що президент РФ Володимир Путін 30 вересня під час виступу перед обома палатами російського парламенту може оголосити про анексію окупованих українських територій, повідомляє "Радіо Свобода".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters.
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- Голос Америки
Міністерка енергетики США: Ми закликаємо Росію негайно припинити військові дії на ядерних об’єктах в Україні. Відео
Виступаючи на конференції МАГАТЕ, міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм вкотре підкреслила "непохитну підтримку уряду та народу України" з боку Вашингтона та його "відданості безпеці та захисту українських ядерних об'єктів під час варварського вторгнення Росії".
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