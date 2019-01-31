Американському сенатору сусід виплатить більше півмільйона доларів за поламані ребра

За розпорядженням суду, сусід сенатора Ренда Пола, який напав на нього в листопаді 2017 року і наніс тілесні ушкодження, повинен сплатити йому більше 580 тисяч доларів. Про це повідомляє ABC News.

Сума охоплює вартість лікування (майже 8 тисяч доларів), компенсацію за біль (200 тисяч) та каральні відшкодування (375 тисяч). Нападник зламав 56-річному сенатору кілька ребер. Після нападу Ренд Пол також страждав від рецедивів пневмонії та дістав грижу, інформує ABC News.

Рене Бучер (Rene Boucher), згідно зі свідченням його адвоката, напав на Ренда Пола на його ж подвір’ї через те, що сенатор згрібав сухе листя. Напередодні Бучер згрібав листя на своєму подвір’ї та, підпаливши його, випадково обпікся. За словами адвоката, його клієнт збирається подавати на апеляцію, зазначає ABC News.

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