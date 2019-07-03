Канада надасть нову допомогу Україні і не визнаватиме паспорти РФ, видані на Донбасі

Уряд Канади оголосив новий пакет допомоги у 45 мільйонів доларів для України, включаючи 25 мільйонів доларів на проведення гендерно-збалансованих реформ, йдеться на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ Канади. Серед конкретних кроків протидії російській агресії канадське зовнішньополітичне відомство оголосило, що до Канади не зможуть потрапити ті, кому було видано російські паспорти в рамках програми РФ з видачі паспортів на Донбасі.

Оголошення відбулось 2 липня, в день завершення міністерської частини конференції, присвяченої реформам в Україні.

Конференція, у якій взяли участь представники 37 країн відбулась в Торонто і стала нагодою для проведення важливих переговорів.

За результатами зустрічі з президентом України Зеленським, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засвідчив свою підтримку народу України і наголосив на важливості економічної співпраці задля створення робочих місць.

"Канадці підтримують народ України і завжди захищатимуть суверенітет України. Ми – близькі друзі і союзники і разом ми працюємо, щоб створити більше гарних робочих місць для середнього класу обох наших країн", - серед іншого, йдеться у твіті Трюдо.

Зеленський висловив потужну підтримку реформам. Про це після зустрічі з українським президентом заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Чудова зустріч з президентом України Зеленським – чітка відданість досягненню миру на Донбасі, але Росія має виконати свою частину. Він заявив про свою потужну підтримку реформам в Україні, що ми повністю підтримуємо", - написав Волкер у Twitter.

Під час конференції Канада та Литва підписали партнерську угоду про допомогу українській інфраструктурі, повідомляє міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Наступна щорічна конференція присвячена реформам в Україні відбудеться у Вільнюсі в 2020 році.

"Побачимось у Литві!" – написала Фріланд в соцмережах.

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