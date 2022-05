У Конгресі пропонують закон, що дозволить США використати армію, якщо Путін застосує в Україні хімічну чи ядерну зброю

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер повідомив про те, що вніс до Палати представників США законопроект, який "дозволить використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо Володимир Путін вдасться до ескалації невиправданої війни проти наших демократичних союзників" (Authorization for Use of Military Force to Defend America’s Allies Resolution of 2022 - AUMF).

Законопроект може авторизувати використання президентом США американської армії, щоб "відповісти за сценарію, якщо Російська Федерація використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України".

Кінзінгер підкреслив, що "Росію потрібно притягнути до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права [...] Ми повинні діяти, щоб зупинити ці звірства. Заяви важливі, але також і наші дії [...] Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, Головнокомандувач найбільшої воєнної сили у світі повинен мати повноваження й засоби, щоб здійснити відповідні кроки".

Тим часом, в інтерв'ю Fox News сенатор-демократ Боб Менендес сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

"Одне з моїх занепокоєнь - у тому, що, за іронією долі, що більше успіху мають українці, то вищий ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома. І тому потенціал використання хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости в результаті цього", - сказав Менендес. За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

Як "Голос Америки" повідомляв напередодні, американські конгресмени за підсумками візиту до Києва 1 травня повідомили, що США не зупинять санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні.

"Все лише зростатиме: тиск ззовні, тиск зсередини, йому буде нікуди дітись, ми продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться", - заявив конгресмен-демократ Грегорі Мікс. А спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підкреслила: "Не давайте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити".

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія погрожує ядерною зброєю через воєнні невдачі в Україні: "Дуже багато емоцій ллється з боку Російської Федерації. Вони вже там погрожують ядерною війною Це все тому що, Росія розуміє, що справа не йде до її перемоги, м'яко кажучи".

Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".

У статті використано матеріали Fox News, "Українська правда"