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У Конгресі пропонують закон, що дозволить США використати армію, якщо Путін застосує в Україні хімічну чи ядерну зброю
Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер повідомив про те, що вніс до Палати представників США законопроект, який "дозволить використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо Володимир Путін вдасться до ескалації невиправданої війни проти наших демократичних союзників" (Authorization for Use of Military Force to Defend America’s Allies Resolution of 2022 - AUMF).
Законопроект може авторизувати використання президентом США американської армії, щоб "відповісти за сценарію, якщо Російська Федерація використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України".
Кінзінгер підкреслив, що "Росію потрібно притягнути до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права [...] Ми повинні діяти, щоб зупинити ці звірства. Заяви важливі, але також і наші дії [...] Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, Головнокомандувач найбільшої воєнної сили у світі повинен мати повноваження й засоби, щоб здійснити відповідні кроки".
Тим часом, в інтерв'ю Fox News сенатор-демократ Боб Менендес сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".
"Одне з моїх занепокоєнь - у тому, що, за іронією долі, що більше успіху мають українці, то вищий ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома. І тому потенціал використання хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости в результаті цього", - сказав Менендес. За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.
Як "Голос Америки" повідомляв напередодні, американські конгресмени за підсумками візиту до Києва 1 травня повідомили, що США не зупинять санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні.
"Все лише зростатиме: тиск ззовні, тиск зсередини, йому буде нікуди дітись, ми продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться", - заявив конгресмен-демократ Грегорі Мікс. А спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підкреслила: "Не давайте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити".
Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія погрожує ядерною зброєю через воєнні невдачі в Україні: "Дуже багато емоцій ллється з боку Російської Федерації. Вони вже там погрожують ядерною війною Це все тому що, Росія розуміє, що справа не йде до її перемоги, м'яко кажучи".
Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".
У статті використано матеріали Fox News, "Українська правда"
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Посольство США відновлює роботу в Україні
Сполучені Штати відновлюють роботу свого посольства в Україні. Наразі американські дипломати працюватимуть у Львові, але вже невдовзі переїдуть до Києва.
Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час прес-конференції, що проходила на львівській площі Ринок.
«Кілька тижнів ми будемо залишатися у Львові, а до кінця місяця плануємо переїхати в Київ», - сказала Крістіна Квін. Як вона додала, точну дату переїзду визначать відповідно до міркувань безпеки.
Відповідаючи на запитання про те, що означає повернення посольства США в Україну і яким є меседж для Росії, дипломатка заявила:
Наш меседж для Росії полягає у тому, що ви програли, а Україна вистояла
«Наш меседж для Росії полягає у тому, що ви програли, а Україна вистояла. Український уряд працює, і ми повертаємося, щоб йому допомагати».
Як зазначила Крістіна Квін, в Україну зараз надходить велика кількість оборонної та гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, і посольство має координувати цю допомогу.
У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії, американське представництво було евакуйоване до Львова, а відтак переїхало до Польщі.
Більшість посольств, що евакуювали своїх дипломатів зі столиці Україні через загрозу воєнних дій, наразі уже повернулися до Києва.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін керує посольством з січня 2020 року; влітку термін її каденції в Україні завершується.
Нещодавно президент США Джо Байден визначився з кандидатурою посла США в Україні. На цю посаду Байден номінує Бріджит Брінк, яка нині очолює американську дипмісію у Словаччині.
США відправляють до України бронетранспортери М113
США надішлють 200 бронетранспортерів Україні, повідомили раніше цього місяця в Білому домі. Ще 50 бронетранспортерів М113 планує надати Україні Данія, повідомило данське видання OLFI.
Губернатори американських штатів Індаіна, Міссурі, Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія оголосили, що надають Україні свої M113, пише видання Defense News. У виданні відзначають, що ці бронетранспортери, які Збройні сили США перестали закуповувати в 2006 році, можуть бути корисними для пересування в Україні навесні, коли ґрунт є вогким і потрібно пересуватись брудом. Видання Defense Blog інформує, що M113 були першими бронетранспортерами масового виробництва, що використовувались в Збройних силах США. Тепер їх в основному замінили машини Bradley.
Сухопутні сили США розмістили в соцмережах відео того, як військові навантажують бронетранспортери M113 для відправки в Україну.
Нацгвардія штату Індіана у відеоповідомленні заявляє - всі машити пройшли перевірку перед відправкою до України. "За короткий час ми зробили технічну перевірку, - говорить у відео представник Нацгвардії Індіани Джастін Манн, - і ми змогли підготували [машини] достроково за менш ніж п'ять днів".
Українські військові наразі проходять навчання з обслуговування бронетранспортерів M113 та систем радарів. Навчання відбувається поза територією України, сказали в Петагоні минулого тижня.
В статті використано інформацію Defense News, Defense Blog, OLFI
В портах України заблоковано мільйони тонн зерна, говорять в ООН. Німеччина готова допомагати налагодити перевезення залізницею
Майже 4,5 млн тон зерна заблоковано в Україні, через блокування портів. Це загрожує негативними наслідками для світу, заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік, пише новинне агентство DPA. "Голод не повинен бути зброєю", - додав він.
Про намагання Росії збільшити тиск на світ, шляхом посилення проблеми голоду заявив в понеділок міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір. Він закликав розвивати альтернативні шляхи транспортування зерна з України і заявив про готовність Німеччині допомагати Україні в цій сфері. "Ми мусимо віднайти альтернативні методи транспортування. Залізничний транспорт може стати шляхом для збільшення експорту зерна, хоча це і потребуватиме значних зусиль і матиме обмежені спроможності".
Ездемір вказав, що Росія атакує зернову інфраструктуру Україні, включаючи елеватори. Посадовець відзначив, що таким чином Росія може намагатись зменшити конкуренцію на ринку, пише Reuters.
В Україні Росію звинувачують в крадіжках зерна. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький звинуватив Росію у викраденні декілька сот тисяч тонн зернових з України.
«На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", - сказав Висоцький в ефірі національного марафону.
В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.
В статті використано матеріали Reuters, AP.
Ізраїль обурений словами Лаврова про Зеленського і Гітлера
В Ізраїлі обурено відреагували на коментарі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в яких московський посадовець намагався звинувачувати Україну в нацизмі та зневажливо говорив про єврейське походження українського президента Володимира Зеленського.
Особливо негативну реакцію викликали слова Лаврова в інтерв’ю італійському телебаченню 1 травня, що лідер німецького нацизму Адольф Гітлер, як сказав московський посадовець, міг мати «єврейську кров» і про те, що «найзапеклішими антисемітами», як він висловився, були «як правило» євреї.
«(Лавров) зробив жертв злочинцями, проштовхуючи повністю фальшиве твердження, що Гітлер має єврейське походження.Дані Даян
Ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід назвав заяву Лаврова «непростимою і скандальною» та повідомив про виклик російського посла в тій країні на «жорстку розмову».
«Євреї не вбивали самі себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв», - сказав Яір Лапід, якого цитує зокрема газета The Times of Israel.
Сергій Лавров, який опинився під міжнародними санкціями за причетність до розв'язування російської війни проти України, в інтерв'ю телеканалу Rete 4 намагався виправдати те, що Москва називає «денацифікацію» однією з цілей нового вторгнення, яке вона почала 24 лютого.
На зауваження італійського тележурналіста про сумнівність російських звинувачень у нацизмі щодо влади в Україні, де зокрема президент Зеленський має єврейське походження, Лавров заявив: «Вони висувають аргумент, яка у них може бути нацифікація, якщо він (президент України Володимир Зеленський) єврей».
Далі російський міністр сказав: «Можу помилятися, але й в Гітлера також була єврейська кров. Це зовсім нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї».
Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців.
Радник українського президента Михайло Подоляк назвав заяви Сергія Лаврова «відверто антисемітськими» спробами перекласти на євреїв відповідальність за Другу Світову війну і за Голокост.
«Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців», - написав Подоляк у Twitter.
Ізраїльський часопис Haarez подає слова Дані Даяна, керівника музею Голокосту Яд Вашем про те, що Лавров зробив «жертв злочинцями, проштовхуючи повністю фальшиве твердження, що Гітлер має єврейське походження».
Колишній шведський дипломат і урядовець Карл Більдт написав у Twitter, що російський міністр закордонних справ «досягнув успіху, показавши, що він повністю з'їхав з глузду».
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