Двопартійна група законодавців Конгресу вимагає від Байдена без дозволу Конгресу не надсилати війська в Україну

Двопартійна група із 43 законодавців США вимагає від президента Байдена отримати дозвіл Конгресу для рішень щодо відправки американських військ в Україну.

Відповідне звернення конгресмени різних ідеологічних поглядів оприлюднили у вівторок, 22 лютого.

“Якщо нинішня ситуація змусить вас надіслати в Україну хоробрих чоловіків і жінок серед наших військових, їхнє життя буде під загрозою, якщо Росія піде на вторгнення. Тому ми просимо забезпечити відповідність ваших рішень Конституції та законам нашої країни шляхом проведення консультацій для отримання дозволу перед будь-яким подібним заходом", - написали у листі-зверненні Конгресмени США.

Документ підписали, серед інших, Олександра Оказіо-Кортез (Д), Метт Гейц (Р), Пітер де Фазіо (Д), Воррен Девідсон (Р).

Конгресмени нагадали, що “Пункт І Конституції США надає Конгресу право фінансувати та оголошувати війну, а Пункт ІІ називає Президента головнокомандувачем збройних сил США”.

“Американський народ, через своїх представників у Конгресі заслуговує сказати свою думку перед тим, як військові США будуть піддані небезпеці чи Сполучені Штати стануть залученими в черговий іноземний конфлікт”, - мовиться у заяві.

"Ви також повинні отримати згоду Конгресу перш ніж вдаватись до будь-якого удару на випередження", - наголошує документ.

Законодавці наголосили: якщо адміністрація спробує надіслати Збройні сили США до зони бойових дій, або відмовиться виводити з України американських військових, які нині там перебувають, Конгрес "буде готовий розглянути потенційно монументальні наслідки таких сценаріїв".

Лист-звернення оприлюднив у Твітері конгресмен-демократ Пітер де-Фазіо.

“Я закликаю президента Байдена дотримуватися Конституції та законів, та отримати дозвіл від Конгресу, перш ніж залучати війська США до російсько-українського конфлікту. Американський народ заслуговує сказати своє слово перед тим, як ми будемо втягнуті в черговий іноземний конфлікт”, - написав він у Твітері.

Адміністрація Байдена і сам президент США неодноразово заявляли, що навіть не розглядають питання надсилання американських військових в Україну.

Натомість президент США своїм указом надіслав додаткові війська на східний фланг НАТО - символічний жест, щоб підтримати країни, які знаходяться на східному кордоні Альянсу.