Актуально
- Голос Америки
Очільник Пентагону Остін: Взимку Україна, ймовірно, матиме перевагу над вйськами РФ
Під час заключної прес-конференції в Пентагоні за результатами засідання Контактної групи щодо оборони України 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відзначили досягнення координації зусиль із військовї підтримки України та поділилися прогнозами щодо подальшого розвитку подій на полі бою.
Міністр оборони наголосив, що ця зустріч проходить в умовах повітряних атак Росії по мирному населенню України та навмисного руйнування інфраструктури країни. За його словами, жорстокі удари про цивільній інфраструктурі України лише зміцнюють рішучість партнерів продовжувати підтримку України.
«Тому що жоден член цієї Контактної групи не хоче жити у світі, де великі країни знищують як бульдозер мирних сусідів. Ми не сприймемо імперську агресію Путіна та розмивання міжнародних норм як якусь нову норму. Натомість ми продовжуватимемо відстоювати невід’ємні права України на захист, продовжуватимемо зміцнювати нашу єдність і рішучість», - заявив Остін.
Остін розповів, що під час засідання українська сторона доповіла учасникам зустрічі про останній розвиток подій на полі бою та свої найнагальніші потреби. За словами міністра, головним пріоритетом допомоги Україні є посилення української системи ППО та підготовка до ведення військових дій в умовах зими.
«Я радий повідомити, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які ми відправили в Україну, вже працюють. І їхні результати наразі дуже вражають. NASAMS мав 100% успіх у перехопленні російських ракет», - наголосив Остін.
За словами голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, саме питанню протиракетної оборони була присвячена значна частина обговорень під час зустрічі.
«Як ми як глобальна коаліція можемо забезпечити правильне поєднання систем протиповітряної оборони та боєприпасів для України, щоб вони продовжували контролювати небо та перешкоджати росіянам досягати переваги у повітрі», - окреслив Міллі фокус розмови.
Остін відзначив численні внески партнерів в озброєння та тренування ЗСУ, які «допомагають підготувати українців до консолідації здобутків взимку та підготуватися до нових ініціатив навесні».
Міллі і Остін припустили, що під час зими активність на полі бою може уповільнитися, що може створити можливість для переговорів, але лише Україні вирішувати, коли і за яких умов починати діалог з противником. У той же час, зазначили вони, Росія зазнала значних втрат в техніці та живій силі, а Україна перейшла у вдалий наступ. З настанням холодних місяців, перевага України буде лише посилюватися, припускає міністр оборони США.
«Думаю, Україна матиме перевагу від ведення війни взимку. Ми надали величезну кількість зимового спорядження Україні завдяки таким країнам, як Канада та іншим, які були дуже, дуже щедрими. З іншого боку, Росія воює в чужій країні. Українці атакують їхні лінії постачання. Їм буде важко забезпечити війська тим спорядженням, яке їм необхідно, щоб мати змогу ефективно воювати. (..) Вони (українці – ред.) знають місцевість, мають підтримку місцевих громад, і вони будуть готові до зимової погоди», - наголосив Остін.
За словами Міллі, Росія зробила величезну стратегічну, а тепер робить велику тактичну та оперційну помилки, розпочавши війну проти країни, яка не становила для них жодної загрози. Українці, наголосив генерал, успішні у своїх військових операціях.
«Херсонський наступ був успішним. Тож на всій лінії фронту довжиною близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом. І росіяни кожного разу зазнавали невдачі. Вони програли оперативно і, повторюю, програють тактично», - сказав Міллі.
Росія, яка могла б закінчити війну в будь-який момент, натомість вирішила продовжувати її та вести «кампанію терору, кампанію завдання максимальних страждань цивільному населенню України, щоб завдати поразки українському бойовому духу», сказав генерал.
За його словами, масовані ракетні обстріли 15 листопада можна кваліфікувати як воєний злочин.
«Зараз ми оцінюємо, що більше чверті мирного населення України залишилося без світла. Навмисне націлювання на цивільну енергосистему, що спричиняє надмірну супутню шкоду та непотрібні страждання цивільному населенню, є воєнним злочином», - наголосив Міллі.
За його словами, це не змусить Україну відступити, а підтримка партнерів триватиме.
«Ці удари, безсумнівно, ускладнять здатність України піклуватися про хворих і людей похилого віку. Лікарні працюватимуть не на повну потужність, літні люди будуть страждати від стихії. Попри невпинну російську агресію та незліченні людські страждання Україна вистоїть. Україна не збирається відступати», - наголосив генерал.
Він розповів, що чимало міністрів оборони, присутніх під час зутрічі, заявляли про готовність країн підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
«Українці не просять нікого воювати за них. Вони не хочуть, щоб американські солдати, чи британські, чи німецькі, чи французькі, чи хтось інший воював за них. Вони будуть боротися за себе. Все, що просить Україна, це засоби боротьби. І ми сповнені рішучості надати ці засоби», - наголосив Міллі.
У середу, 16 листопада, відбулося сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України, яке проходило у віртуальному режимі і в якому брали участь міністри оборони майже 50 країн.
Всі новини дня
- Голос Америки
Україна, ймовірно, отримає доступ до місця падіння ракети, кажуть в польському уряді
Україна, ймовірно, отримає доступ до місця падіння ракети в Польщі, заявляють в польському уряді.
Доступ буде надано незабаром, "якщо обидві сторони, польська та американська, погодяться, а наскільки я знаю, з американської сторони заперечень немає", заявив Якуб Кумох, голова Бюро із зовнішньополітичних питань при президенті, пишуть ЗМІ. Наразі інцидент розслідує спільна група експертів Польщі та США, повідомляли в польському уряді.
У вівторок падіння ракети на території Польщі призвело до загибелі двох людей. Президент України Володимир Зеленський закликав допустити українських експертів до слідства і заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ. Однак, президент США Джо Байден піддав сумніву заяву Зеленського щодо походження ракети. "Це не доказ", - сказав Байден у відповідь на питання журналіста в четвер.
Голова Бюро національної безпеки Польщі Яшек Севера зазначив в коментарі місцевій пресі в четвер, що всі докази, зібрані НАТО "вказують, що ми маємо справу з ракетою С-300, запущеною українською протиповітряною обороною".
Посадовці НАТО та США покладають на Росію відповідальність за інцидент, адже Росія проводить масовані обстріли українських цивільних об'єктів.
За словами міністра оборни США Ллойда Остіна, США підтримують тісний зв`язок із польськими колегами, повністю довіряють польскому урядовому розслідуванню і поки що не побачили нічого, що суперчило б попередньому висновку, що вибух міг бути результатом роботи української системи ППО.
«І якими б не були остаточні висновки, світ знає, що остаточну відповідальність за цей інцидент несе Росія. Росія здійснила черговий ракетний обстріл України, спеціально спрямований на цивільну інфраструктуру України. Цей трагічний і тривожний інцидент є ще одним нагадуванням про безрозсудність Росії у війні за її вибором. І Україна має фундаментальне право захищатися. Ми й надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну», - наголосив Остін під час прес-конференції в середу.
Від «Україна потребує кращих літаків» до «ані цента більше». Реакції конгресменів США на інцидент у Польщі
В американському Конгресі розділилися думки щодо того, як ставитися до повідомлень про падіння ракет на територію Польщі, в результаті якої загинуло двоє людей.
Члени американського Конгресу обох палат і з обох партій, які підтримували Україну і до цього інциденту, покладають вину за падіння ракет на Росію, яка вторглася в Україну, і вважають, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за те, що вона розпочала війну в Європі, від якої страждають і сусідні держави.
Ті ж сенатори і члени Палати представників, які були налаштовані скептично щодо необхідності підтримувати Україну, у цьому випадку ставили свої запитання ще голосніше та закликали припинити допомогу Україні як занадто дорогу і небезпечну ескалацією цієї війни до світового конфлікту.
Конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік сказав у розмові з «Голосом Америки», що незалежно від того, звідки прилетіла ракета, це провина Росії, «тому що це – російська війна».
«Україна захищається, і якби Росія не вторглася з самого початку, нічого б не сталося – в Україні, Польщі чи будь-якій іншій державі. Тож звичайно, у цьому винна Росія. Навмисне це було чи ненавмисне, по суті не має значення», – каже Фіцпатрік.
За його словами, США увесь цей час усвідомлювали ризик, що така подія може статися, і це ще сильніше має спонукати США вимагати справедливості.
«На жаль, це сталося. І це іще одна причина, чому Сполучені Штати, Європа та увесь світ повинні притягнути Володимира Путіна та цю жорстоку російську армію до відповідальності», – вважає член Конгресу США.
Його колега від Демократичної партії, Раджа Крішнамурті зі штату Іллінойс вважає, що українці захищалися, бо «росіяни запустили приблизно сотню ракет по енергетичній інфраструктурі України», яку російське керівництво методично знищує.
«Путін це зробив лише з однієї причини – щоб позбавити їх (українців) здатності залишатися взимку в теплі. Це нелюдяно, це варварсство, і ми маємо виступити одним голосом проти цієї агресії», – наголошує Крішнамурті у розмові з Українською службою «Голосу Америки».
Незалежний сенатор США Ангус Кінг від штату Мен вважає, що Україну потрібно підтримати, бо вона є єдиною, яка стоїть між президентом Росії Володимиром Путіним і його мрією про відродження радянської імперії.
«Якщо ми хочемо запобігти конфлікту в Європі, ми повинні зупинити Путіна в Україні. Ось чому Америка підтримує хоробрих українців, які борються за свою свободу, і чому ми повинні прийняти щорічний законопроект про оборону, щоб стримати амбіції Путіна зібрати новий Радянський Союз», – сказав сенатор, виступаючи у Конгресі.
Разом з тим, серед американських законодавців є і такі, які вважають, що допомога Україні є шляхом до Третьої світової війни, і що шляхом до миру є скінчити з допомогою. Таку думку, зокрема, висловила членкиня Конгресу від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка представляє радикальне крило Республіканської партії.
У своєму твіті вона не згадує про те, що війну розпочала Росія, та вимагає миру від України.
«Ракетний обстріл, унаслідок якого загинуло двоє невинних людей у Польщі, ймовірно, був здійснений українською ППО. Ми повинні припинити дозволяти Зеленському вимагати гроші та зброю від платників податків США, поки він намагається втягнути нас у Третю світову війну. Не буде більше грошей для України. Настав час закінчити цю війну і вимагати миру», – твітує конгресменка Грін.
У своєму наступному твіті вона перейшла до іншої теми, яку підтримують і помірковані республіканці в Конгресі – вимоги перевірки витрат грошей Україною.
«Я закликаю перевірити кожну копійку, яка була надіслана в Україну. Це має бути зроблено якомога швидше для американського народу. Платники податків заслуговують на прозорість і мають знати, куди йдуть їхні гроші», – написала Грін.
Конгресмен-республіканець Трой Нелс від штату Техас також вважає, що війна в Україні може втягнути США у Третю світову. У своєму твіті він каже, що якщо українське керівництво знало, що це українська ракета потрапила на територію Польщі і свідомо вводило в оману партнерів у США, допомога Україні має скінчитись.
«Ракета, яка вбила двох людей у Польщі, ймовірно, була випущена ППО України. Якщо Зеленський знав і вирішив збрехати, найбільша загроза національній безпеці, з якою ми стикаємося, це Україна, яка втягує нас у Третю світову війну. Ані цента більше», – пише Нелс у своєму твіті.
Виступаючи у Конгресі за результатами своєї поїздки в Україну, однопартієць Нелса, сенатор-республіканець Роб Портман сказав, що потрібно дочекатись результатів розслідування щодо того, що сталося у Польщі, але незалежно від цих результатів, цей інцидент є нагодою для того, щоб «скасувати помилкові обмеження, які наклала адміністрація на військову допомогу Україні».
«Україна потребує кращих літаків, щоб розчистити своє небо від російських ракет та дронів, які постачаються з Ірану. І якщо російські ракети тепер обстрілюють територію країн НАТО, то в інтересах НАТО надати ці літаки Україні, які можуть надійти не від США, а від інших союзників», – сказав сенатор Портман під час свого виступу в Сенаті.
Сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін, який є членом комітету Сенату зі закордонних справ, каже у розмові з Bloomberg Radio, що не впевнений, чи адміністрація має якісь «обмеження» на типи зброї для України, але він також вважає, що Україна потребує додаткових можливостей для захисту від повітряних загроз.
«Росія постійно змінює свою стратегію. Вони спочатку хотіли захопити країну, а тепер виглядає, що вони хочуть знищити країну. Це залежить від типу загроз. І зараз виглядає, що більшість загроз походять від ракетних нападів. Тому протиповітряний захист – це те, що найбільше потрібно зараз для захисту України», – каже сенатор Кардін.
У середу, 16 листопада, під час засідання групи «Рамштайн», міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що системи ППО допомагають Україні захистити мирне населення, а американські системи NASAMS мали 100% успіх в Україні із перехоплення російських ракет. Але він додав, що Україна потребує більше допомоги у захисті неба.
У вівторок, 15 листопада, Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні, яка має надаватися протягом фіскального року 2022-2023, тобто до 1 жовтня наступного року.
Найбільшу частку цих грошей, майже 22 мільярди доларів – пропонується виділити на військове обладнання та інші потреби оборони України.
Згідно зі сайтом Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 21,4 мільярда доларів та понад 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення 24 лютого.
Дивіться також:
- Голос Америки
Реакція конгресменів США від обох партій на інцидент у Польщі, обстріли по Україні. Відео
Незалежно від того, яким чином ракети потрапили на територію Польщі, - це провина лише однієї держави, - Росії. Такої ж позиції дотримуються конгресмени від республіканської та демократичної партії.
«Рамштайн-7» – подробиці засідання контактної групи з питань оборони України. Відео
«Рамштайн-7»: Союзники засудили російські удари по українських містах і зобовʼязались надалі надавати Україні всю необхідну допомогу - в тому числі засоби ППО.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум