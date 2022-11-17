Очільник Пентагону Остін: Взимку Україна, ймовірно, матиме перевагу над вйськами РФ

Під час заключної прес-конференції в Пентагоні за результатами засідання Контактної групи щодо оборони України 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відзначили досягнення координації зусиль із військовї підтримки України та поділилися прогнозами щодо подальшого розвитку подій на полі бою.

Міністр оборони наголосив, що ця зустріч проходить в умовах повітряних атак Росії по мирному населенню України та навмисного руйнування інфраструктури країни. За його словами, жорстокі удари про цивільній інфраструктурі України лише зміцнюють рішучість партнерів продовжувати підтримку України.

«Тому що жоден член цієї Контактної групи не хоче жити у світі, де великі країни знищують як бульдозер мирних сусідів. Ми не сприймемо імперську агресію Путіна та розмивання міжнародних норм як якусь нову норму. Натомість ми продовжуватимемо відстоювати невід’ємні права України на захист, продовжуватимемо зміцнювати нашу єдність і рішучість», - заявив Остін.

Остін розповів, що під час засідання українська сторона доповіла учасникам зустрічі про останній розвиток подій на полі бою та свої найнагальніші потреби. За словами міністра, головним пріоритетом допомоги Україні є посилення української системи ППО та підготовка до ведення військових дій в умовах зими.

«Я радий повідомити, що системи протиповітряної оборони NASAMS, які ми відправили в Україну, вже працюють. І їхні результати наразі дуже вражають. NASAMS мав 100% успіх у перехопленні російських ракет», - наголосив Остін.

За словами голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, саме питанню протиракетної оборони була присвячена значна частина обговорень під час зустрічі.

«Як ми як глобальна коаліція можемо забезпечити правильне поєднання систем протиповітряної оборони та боєприпасів для України, щоб вони продовжували контролювати небо та перешкоджати росіянам досягати переваги у повітрі», - окреслив Міллі фокус розмови.

Остін відзначив численні внески партнерів в озброєння та тренування ЗСУ, які «допомагають підготувати українців до консолідації здобутків взимку та підготуватися до нових ініціатив навесні».

Міллі і Остін припустили, що під час зими активність на полі бою може уповільнитися, що може створити можливість для переговорів, але лише Україні вирішувати, коли і за яких умов починати діалог з противником. У той же час, зазначили вони, Росія зазнала значних втрат в техніці та живій силі, а Україна перейшла у вдалий наступ. З настанням холодних місяців, перевага України буде лише посилюватися, припускає міністр оборони США.

«Думаю, Україна матиме перевагу від ведення війни взимку. Ми надали величезну кількість зимового спорядження Україні завдяки таким країнам, як Канада та іншим, які були дуже, дуже щедрими. З іншого боку, Росія воює в чужій країні. Українці атакують їхні лінії постачання. Їм буде важко забезпечити війська тим спорядженням, яке їм необхідно, щоб мати змогу ефективно воювати. (..) Вони (українці – ред.) знають місцевість, мають підтримку місцевих громад, і вони будуть готові до зимової погоди», - наголосив Остін.

За словами Міллі, Росія зробила величезну стратегічну, а тепер робить велику тактичну та оперційну помилки, розпочавши війну проти країни, яка не становила для них жодної загрози. Українці, наголосив генерал, успішні у своїх військових операціях.

«Херсонський наступ був успішним. Тож на всій лінії фронту довжиною близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом. І росіяни кожного разу зазнавали невдачі. Вони програли оперативно і, повторюю, програють тактично», - сказав Міллі.

Росія, яка могла б закінчити війну в будь-який момент, натомість вирішила продовжувати її та вести «кампанію терору, кампанію завдання максимальних страждань цивільному населенню України, щоб завдати поразки українському бойовому духу», сказав генерал.

За його словами, масовані ракетні обстріли 15 листопада можна кваліфікувати як воєний злочин.

«Зараз ми оцінюємо, що більше чверті мирного населення України залишилося без світла. Навмисне націлювання на цивільну енергосистему, що спричиняє надмірну супутню шкоду та непотрібні страждання цивільному населенню, є воєнним злочином», - наголосив Міллі.

За його словами, це не змусить Україну відступити, а підтримка партнерів триватиме.

«Ці удари, безсумнівно, ускладнять здатність України піклуватися про хворих і людей похилого віку. Лікарні працюватимуть не на повну потужність, літні люди будуть страждати від стихії. Попри невпинну російську агресію та незліченні людські страждання Україна вистоїть. Україна не збирається відступати», - наголосив генерал.

Він розповів, що чимало міністрів оборони, присутніх під час зутрічі, заявляли про готовність країн підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Українці не просять нікого воювати за них. Вони не хочуть, щоб американські солдати, чи британські, чи німецькі, чи французькі, чи хтось інший воював за них. Вони будуть боротися за себе. Все, що просить Україна, це засоби боротьби. І ми сповнені рішучості надати ці засоби», - наголосив Міллі.

У середу, 16 листопада, відбулося сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України, яке проходило у віртуальному режимі і в якому брали участь міністри оборони майже 50 країн.