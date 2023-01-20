США вносять "Групу Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій

Американський прокурор, який очолює спеціальну групу, що розслідує закордонні операції найбагатших російських олігархів, заявив, що незабаром Україна може отримати майже мільярд доларів з їхніх активів.

Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapturе, сказав у четвер, що його спеціальна оперативна група, яка протягом останніх 10 місяців займалася боротьбою з найбагатшими російськими олігархами, зібрала майже на мільярд доларів активів «набутих кримінальним шляхом», і має на меті передати ці гроші на допомогу Україні.

«Ми готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавня зміна", – сказав Адамс.

Він зазначив, що передача коштів з Мін'юсту до Держдепу США для допомоги Україні "відбудеться в найближчі тижні та місяці, коли будуть отримані перші остаточні рішення про конфіскацію певних активів".

За словами Адамса, «зрозуміло, ці суми мізерні в порівнянні зі збитками від катастрофи, завданої Росією» Україні та українцям, але «це є внесок і це важливо».

Адамс сказав, що передача цих коштів Україні стала можливою на підставі на нового закону, ухваленого Конгресом наприкінці року та підписаного президентом. Закон про консолідовані асигнування 2023 року (Consolidated Appropriations Act of 2023) надає повноваження Міністерству юстиції спрямовувати конфісковані кошти до Державного департаменту для надання допомоги Україні.

Адамс розповів, що його група, яку прокуратура США уповноважила в березні 2022 року займатися розслідуванням російських олігархів, з небувалою швидкістю провела конфіскацію активів російських олігархів, вартістю від кількох сотень мільйонів до мільярда.

«У ці активи входили яхти, літаки, грошові рахунки, пакети цінних паперів, нерухомість, набуті незаконними шляхами. Як правило, ці активи пов’язані з відмиванням грошей, або це – доходи, отримані шляхом ухиляння від санкцій, або ухилення від експортних обмежень. Основною метою цих конфіскацій була швидка демонстрація потужності, масштабу та відданості Сполучених Штатів створенню економічної блокади людей, які надають Кремлю матеріальну підтримку», – сказав Ендрю Адамс, виступаючи на події, організованій Гудзонівським Інститутом у Вашингтоні.

За його словами, вжиття негайних заходів було спробою підштовхнути американських прокурорів та правоохоронні органи союзників США по всьому світу наслідувати приклад Америки.

«Ці негайні дії були задумані як певний однозначний сигнал для приватного сектору, що обсяг і швидкість цих розслідувань вимагатимуть швидкої реакції та безпрецедентного рівня виконання рішень», – сказав прокурор.

Адамс навів приклад швидкої взаємодії американських інституцій у випадку арешту активів, «пов’язаних з кремлівським пропагандистом Костянтином Малофєєвим» та його мережею, вибудованою для ухилення від санкцій.

«Як стверджується в обвинувальному акті, він допомагав російському режиму шляхом надання коштів і пропаганди з моменту першого вторгнення до Криму в 2014 році», – зазначив Адамс і додав, що справа стосувалася подій до створення його комісії.

Адамс наголосив, що російське вторгнення кардинально змінило швидкість та рівень міжнародної співпраці у розслідуваннях дій російських олігархів.

«Раніше здатність Сполучених Штатів діяти в рамках цих розслідувань і діяти за потенційними звинуваченнями були обмежені. Але незаконне, насильницьке порушення Росією міжнародного права створило умови для різких змін у цьому глобальному контексті, і через кілька днів після оголошення спеціальної групи оперативна група заарештувала банківські рахунки Малофєєва у Сполучених Штатах, та домоглася арешту посередника Малофєєва у Сполученому Королівстві, і це був приклад негайної публічної демонстрації кардинальних змін у глобальній співпраці», – сказав Адамс.

Ще один приклад, який навів Адамс у своєму виступі – арешт і вилучення 100-метової яхти Amadea, вартістю 325 мільйонів доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову. За словами Адамса, для її арешту була потрібна міжнародна співпраця, яка тривала рекордний час – яхту, яка «тікала від міжнародного переслідування з Атлантики через Панамський канал» було заарештовано «протягом тижнів, а не років».

За словами Адамса, його оперативна група також зупинила переміщення військових технологій і матеріалів до Росії, що може мати вплив на можливість Росії воювати в Україні.

Американський прокурор наголосив, що робота його групи розрахована на довгострокову перспективу і включатиме глобальну співпрацю, щоб у світі не залишилося «безпечних гаваней для грошей нелегального походження».

США вперше наклали санкції на російських олігархів та інших осіб, близьких до президента Росії Володимира Путіна, у 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Нові санкції були накладенні у 2018 році.