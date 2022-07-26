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Кірбі: створення координаційного центру для експорту зерна з України – «обнадійлива новина»
Адміністрація президента Джозефа Байдена вітає повідомлення про створення у Стамбулі Спільного координаційного центру (JCC), який має уможливити експорт зерна з України.
Про це на брифінгу в Білому домі заявив у вівторок, 26 липня, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки адміністрації Байдена Джон Кірбі.
«Ми бачили повідомлення про те, що Спільний координаційний центр було створено. Ми вітаємо ці повідомлення, ми вітаємо ці новини», – сказав Кірбі під час телеконференції. – Але це – лише початок. Отже, ми побачимо, наскільки добре це працює».
Те, що за словами Кірбі, в центрі працюватимуть представники не тільки ООН, а й України, Росії та Туреччини, є «обнадійливим».
Але, як сказав Кірбі, «попереду дуже багато роботи», потрібно вивезти з українських портів «приблизно 20 мільйонів тонн зерна».
«Це надзвичайно багато зерна, якого потребує світ. І тому ми з нетерпінням чекаємо, коли JCC візьметься за справу, щоб зерно було перевезено морем, і ми, безсумнівно, сподіваємося, що всі сторони виконають свої зобов’язання», – сказав речник Ради національної безпеки США.
Кірбі наголосив, що занепокоєння з приводу російських обіцянок розблокувати експорт зерна з України залишаються.
«Дуже бентежить те, що росіяни обстрілювали Одеський порт ракетами лише через добу після підписання угоди», – сказав Кірбі і додав, що США закликають Росію виконати свої зобов’язання щодо надання можливості Україні вивезти своє зерно на світові ринки.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок заявив, що спільний координаційний центр, який відповідатиме за експорт продовольства з України, почне працювати у Стамбулі в середу, 27 липня.
Зазначається, що центр буде стежити за всіма переміщеннями суден, які виходять із трьох портів України – Одеси, Чорноморська та Южного. Кораблі, які ходитимуть створеним у Чорному морі коридором, у разі потреби перевірятимуть перед проходом через протоки, які контролює Туреччина.
Минулої п'ятниці в Стамбулі за посередництва ООН відбулося підписання багатосторонніх угод про зняття обмежень на експорт українського зерна, добрив та продуктів харчування.
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Міністри енергетики ЄС домовились скоротити споживання газу перед зимою. Відео
Міністри енергетики Євросоюзу домовились скоротити споживання газу перед майбутньою зимою. За такий крок проголосували майже одноголосно – проти була лише Угорщина.
Сенатор Кардін: «Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії». Відео
«Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії. Вони намагатимуться маніпулювати та використовувати кожну можливість у своїх військових інтересах», - заявив в ексклюзивному коментарі Голосу Америки сенатор від Демократичної партії Бен Кардін.
"Африканці не ідіоти, не треба нас втягувати у конфлікт" між Росією і Україною - Міністр закордонних справ Уганди
Під час свого турне країнами Африки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із міністром закордонних справ Уганди Джедже Одонго у понеділок, 25 липня, та президентом країни Йовері Мусевені наступного дня.
Як пише англомовна служба Голосу Америки, Уганда є однією з кількох країн Східної Африки, які страждають від нестачі продовольства після сильної посухи. Зростання інфляції, викликане війною в Україні, ще більше погіршило постачання продовольства в регіоні.
Втім, в інтерв’ю Службі Суахілі Голосу Америки міністр закордонних справ Уганди заявив, що він вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною.
«Послухайте, африканці не ідіоти. Ми чітко дали зрозуміти, що вони не повинні втягувати Африку в цей конфлікт, говорячи «голод в Африці», «голод в Африці», «голод в Африці». Я навіть не знав, що Україна постачає зерно в Африку, поки це питання не виникло. Але вони роблять так, ніби це африканська справа, змушуючи нас ставати частиною конфлікту», - сказав він в інтерв’ю.
Відповідно до опублікованого на початку липня звіту, підготовленого низкою агенцій ООН, кількість людей на планеті, що відчували голод у минулому році, зросла до 828 мільйонів осіб, це на 46 мільйонів людей більше, ніж попереднього року.
«Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах», – заявляв Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.
Уганда утрималася під час голосування резолюції ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до негайного виведення російських військ з країни, яку підтримали 141 країна з 193. Одонго пояснив це тим, що конфлікт між Росією та Україною занадто складний, аби для Уганди приймати це рішення.
Також Уганда не приєдналася до санкцій проти Росії.
«Уганді не потрібно приєднуватися до санкцій Заходу чи Сходу, - сказав він. - Їм (Росії та Україні – ред.) потрібно навчитися жити в мирі між собою, навчитися поважати одна одну і навчитися визнавати, що в цьому світі для всіх достатньо місця».
Міністр наголосив, що вони не називають неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке забрало вже десятки тисяч життів та змусило мільйони людей залишити свої домівки, війною. В Уганді вважають, що це - конфлікт, який «має бути вирішений мирним шляхом».
«Сторони мають говорити одна з одною та знайти найшвидше вирішення конфлікту. У цьому випадку ми закликаємо обидві сторони знайти дипломатичні, політичні засоби для вирішення питання», - сказав він.
Одонго охарактеризував його зустріч із Лавровим як «прекрасну нагоду» почути російську сторону та сказати йому, що, на думку Уганди, вони мають вирішити це питання мирним шляхом. Також він наголосив, що Росія стояла поруч із африканськими країнами з 50-х років, під час та після боротьби за незалежність (Очевидно, маючи на увазі Радянський Союз - Ред.)
Під час свого турне країнами Африки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Республіку Конго та Єгипет, і планує, після завершення зустрічей в Уганді у вівторок, відправитися до Ефіопії, де знаходиться штаб-квартира Африканського Союзу.
У колонці, опублікованій у газетах цих чотирьох країнах Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок, повідомляє Reuters.
«Це війна настільки пропагандистська, наскільки вона є збройною...», — сказав Стівен Грузд, керівник російсько-африканської програми Південноафриканського інституту міжнародних відносин в інтерв’ю англомовній службі Голосу Америки. Грузд сказав, що цікаво, що це особистий візит, а не онлайн-спілкування.
"Я думаю, що це навмисно розраховано, щоб показати, що Росія не ізольована, що у Росії все ще є друзі у світі, що Росія все ще піклується про Африку".
З ним погоджується Уейл Олусола, який викладає міжнародну політику в нігерійському Університеті Обафемі Аволово.
«Цей візит відбувається по всій Африці, тому він посилає глобальне повідомлення про нові відносини, які Росія намагається розвивати».
У Єгипті Лавров зустрівся з керівництвом Ліги арабських держав, шукаючи підтримки 22 держав-членів групи. Очікується, що під час відвідин штаб-квартири Африканського Союзу в Аддіс-Абебі, він проведе широку зустріч з керівництвом цього альянсу з цією ж метою.
Наталія Бугайова, наукова співробітниця Інституту дослідження війни, вказує на те, що Кремль роками переслідував Африку, «щоб зменшити вплив санкцій, отримати додатковий потік доходів для режиму та розширити військовий слід Росії та глобальну мережу дезінформації». А тепер він намагається використати Африку у своїй інформаційній операції, щоб посилити тертя між Україною та тими, хто її підтримує.
«Блокада Росією українського експорту зерна та навмисне націлювання на українське сільськогосподарське виробництво є центральним елементом цих зусиль. Воно спрямоване на те, щоб хибно пов’язати санкції проти Росії та український експорт зерна, щоб фальшиво зобразити Росію як відповідальну сторону світової продовольчої кризи та маніпулювати Заходом, щоб послабити його санкції», - сказала Бугайова в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
На її думку, Кремль може запропонувати Африці все менше, а характер стосунків Росії з країнами Африки «дедалі більше набуватиме характеру здирництва, а не партнерства».
«Африканські країни мають усвідомити, що Кремль намагається розгорнути свою війну в Україні за їхній рахунок, мало що пропонуючи взамін. Ціннісна пропозиція Росії для Африки, яка вже нішова, лише зменшуватиметься, включаючи зброю, яку вона надсилає, допомогу у сфері безпеки, яку вона надає, а також сільське господарство та технології, які вона може експортувати», - говорить вона.
Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру заявив, що Африка імпортує майже половину свого військового обладнання з Росії, додавши, що експорт зброї є критично важливим компонентом економічного зростання Росії. За підрахунками інституту, кількість африканських країн, які купують зброю в Росії, зросла до 21 з 16 у 2000-х роках. Декілька країн також використовують найманців, яких постачає Росія, пише англомовна служба Голосу Америки.
Деяка інформація надійшла від Reuters, Bloomberg.
- Reuters
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15% та винятки. Подробиці газової угоди ЄС - Reuters
Країни Європейського Союзу схвалили надзвичайний план для стримування попиту на газ. Це сталося у вівторок після досягнення компромісних угод щодо обмеження скорочень для деяких країн на тлі побоювань, що Росія продовжуватиме скорочувати поставки газу, повідомляє агентство Рейтер.
Брюссель закликає країни-члени економити газ і зберігати його на зиму через занепокоєння, що Росія повністю перекриє поставки у відповідь на санкції Заходу через війну з Україною. Європа вже зіткнулася зі збільшенням дефіциту газу, коли російський Газпром заявив, що скоротить потік через газопровід "Північний потік-1" до Німеччини до п'ятої частини потужності.
Згідно з узгодженим планом, країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15% у серпні-березні від середнього показника за 2017-2021 роки.
В разі надзвичайної ситуації, якщо на це погодиться більшість країн ЄС, зменшення можуть бути обов’язковими. Узгоджений план є компромісним, адже країни погодилися звільнити численні країни та галузі від обов’язкового скорочення на 15% після того, як деякі уряди виступили проти початкової пропозиції ЄС застосувати його до кожної країни.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що угода продемонструє президенту Росії Володимиру Путіну, що Європа залишається єдиною перед обличчям останніх скорочень газу Москвою. «Ви нас не розділите», — сказав Хабек.
Угорщина була єдиною країною, яка виступала проти угоди, заявили двоє чиновників ЄС.
Своє останнє скорочення Російський "Газпром" пояснив необхідністю зупинити роботу турбіни. Втім ці пояснення відкидає керівник ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, який назвав цей крок "політично мотивованим".
Сімсон сказав, що угода має гарантувати, що країни заощадять достатньо газу, щоб пережити зиму із середніми температурами, якщо Росія зараз повністю припинить постачання, але надзвичайно холодна зима вимагатиме більш суворих заходів.
Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він пов'язав це з тим, що Росія через санкції не могла повернути турбіну, яку Siemens Energy відправив до Канади на ремонт.
Уряд Німеччини відхилив таке пояснення "Газпрому" щодо скорочення поставок газу. В ЄС неодноразово заявляли, що такі російські заяви - лише прикриття для політично вмотивованого рішення про зменшення поставок газу до Європи.
На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни до Німеччини. Раніше в коментарі вашингтонському центру "Атлантична Рада", голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко розкритикував Захід за позицію щодо турбін: "Турбіни не були критично важливими, що підтвердив німецький уряд. Путін мав інші варіанти - поставки через Польщу чи збільшення поставок через українську транзитну систему". Вітренко вважає, що Путін може піти на повну зупинку поставок газу до Європи, якщо він таким чином зможе змусити Захід піти на поступки".
Сполучені Штати рішення Канади підтримали.
12 липня Світовий конгрес українців подав позов до федерального суду у намаганнях оскаржити рішення Оттави про передачу турбіни.
Росія постачала 40% газу в ЄС до того, як 24 лютого вторглася в Україну під час того, що Москва називає «спеціальною військовою операцією».
Досягнута угода звільнить від зобов’язуючого скорочення газу на 15% Ірландію, Мальту та Кіпр – країни, які не під’єднані до газових мереж інших держав-членів і, отже, не зможуть ділитися запасним газом з іншими країнами в разі надзвичайної ситуації. Країни з обмеженими можливостями експорту газу до інших країн ЄС можуть вимагати нижчого цільового показника, якщо вони експортують те, що можуть.
Аналітики кажуть, що план ЄС випробував солідарність країн. Польща схвалила остаточну угоду, але міністр клімату Анна Москова сказала, що промисловість однієї країни не повинна бути змушена використовувати менше газу, щоб допомогти іншим державам, які стикаються з дефіцитом.
Попри досягнуту угоду, дехто висловлює тривогу, що таких заощаджень все одно буде недостатньо, щоб запобігти дефіциту взимку. Так, міністр навколишнього середовища Ірландії Імон Раян вважає, що 15 відсотків з огляду на плани росіян, ймовірно буде недостатньо.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
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