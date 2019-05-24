Можливість лишитись у США по суті гарантовано родинам, затриманим на кордоні - в.о. міністра внутрішньої безпеки

Уряд США повідомляє про різке зростання кількості мігрантів без належних документів, яких затримують на кордоні США з Мексикою. З жовтня минулого року на кордоні затримано вже понад 300 000 осіб - більшість із країн Центральної Америки.

По суті їм гарантовано, що їх буде звільнено і вони зможуть перебувати у США невизначено довгий час

Виступаючи в Сенаті, в.о. міністра внутрішної безпеки США Кевін Макалінан (Kevin McAleenan), заявив, що у квітні майже 110 тисяч мігрантів спробували перейти кордон, не маючи законного статусу.

За словами чиновника, це найбільша кількість за понад 10 років. Макалінан відзначив, що 65% затриманих становлять "родини та діти без спроводу".

У разі збереження нинішніх темпів загальна кількість мігрантів до США без належного законного статусу може втричі перевищити показник минулого року (169 000).

Чиновник також відзначив, що його відомство із випередженням вичерпає виділені на роботу кошти.

Чиновник відзначив, що прибуттю мігрантів без легальних підстав для перетину кордону сприяє нинішнє законодавство США у царині міграції.



"Ми більше не маємо змоги утримувати разом родини (які затримуються при нелегальному перетині кордону) та здійснювати щодо них належні та передбачені заходи. Тож по суті їм гарантовано, що їх буде звільнено і вони зможуть перебувати у США невизначено довгий час", - відзначив чиновник.

За його словами, цю ситуацію використовують організатори нелегальної міграції до США, які рекламують можливість лишитись у Сполучених штатах у даній ситуції, що і викликає сплеск, який спостерігається цього року.

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