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Помпео: Ми перевіряємо, чи справді Корея стратила свого посланника

  • Голос Америки
Держсекретар США Майк Помпео

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Державний департамент США перевіряє, чи правдиве моторошне повідомлення про те, що у Північній Кореї стратили високопосадовця. Страта, буцімто, відбулась через те, що останній саміт між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом не був вдалим.

Про страту посланника Кім Хьок Чола і ще чотирьох співробітників Міністерства закордонних справ країни повідомили ЗМІ Південної Кореї, посилаючись на поінформоване джерело.

"Ми бачили повідомлення, про які ви говорите, - заявив Помпео у п'ятницю, відповідаючи на питання журналіста в Берліні, - ми стараємось це перевірити. Я не можу нічого додати на тепер".

Сумніви у правдивості повідомлення виправдані, міркують ЗМІ, адже раніше були відомі випадки, коли ЗМІ Південної Кореї повідомляли інформацію про КНДР, яка виявлялась невірною і чиновники, про яких говорили, що їх страчено, виступали по телебаченню поряд з Кім Чен Ином.

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