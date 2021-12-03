Байден: США добре підготовлені до протидії новому варіанту COVID-19

Сполучені Штати Америки готові до протидії пандемії у зимовий період. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні у виступі щодо плану протидії COVID-19 у Сполучених Штатах Америки у зимовий період.

За словами президента США, країна має найкращі у світі ліки, вакцини та лікарів щоб протидіяти пандемії. Про це Байден сказав у контексті поширення варіанту "Омікрон" у країні, де, за його словами, зафіксовано два випадки захворювання на новий варіант.

"Ми будемо боротись із цим варіантом за допомогою науки та скорості, а не хаосу та сум'яття", -підкреслив президент США.

Байден наголосив на тому, що у порівнянні із ситуацією напередодні зимового преіоду у 2020-му році, цього року вже до різдва очікується, що кількість повністю вакцинованих американців сягне 77-72 відсотків, включно із 86 відсотками людей старшого віку.

Президент США також наголосив на тому, що отримання щеплень-підсилювачів вакцин дає додатковий захист від COVID-19, та закликав усіх доросих мешканців країни отримати щеплення.

Іншими складовими кампанії уряду США щодо протидії пандемії Байден назвав: запуск клінік, де вакцинуватись зможуть цілі родини; розширення доступності домашніх тестів на ковід; розширення роботи медичних команд швидкого реагування, які працюватимуть із найбільш ураженими регіонами; посилення зусиль щодо забезпечення вакцинами решти світу одночасно із посиленням правил щодо подорожей до США із інших країн.

Між тим у п'ятницю лікар президента США оприлюднив листа про те, що у Байдена діагностовано застуду, а тести на ковід та грип дали негативний результат. Перед тим увагу ЗМІ привернув голос президента США, який вказував на ознаки застуди.

Раніше "Голос Америки" повідомив про плани Байдена щодо пакету заходів для обмеження поширення COVID-19 у зимовий період.

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