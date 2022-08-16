У Джилл Байден діагностували COVID-19

Прихильники колишнього президента США Дональда Трампа в Конгресі готують основу для розслідування обшуку, який ФБР провело у маєтку Трампа у Флориді минулого тижня. Сам Трамп заявив в інтерв’ю в понеділок, що в країні “потрібно знизити накал” і повторив бездоказове припущення, що федеральні агенти могли підкинути докази.

У своєму першому інтерв’ю після того, як минулого тижня ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго, приморському особняку Трампа, колишній президент сказав Fox News Digital: «Ніколи правоохоронні органи не використовувались, щоб увірватися в будинок колишнього президента Сполучених Штатів, в країні - величезний гнів — на рівні, якого ніколи раніше не бачили, окрім як у дуже небезпечні часи».

Насправді агенти ФБР не "вривалися" в будинок Трампа. Натомість вони увійшли з ордером на обшук, затвердженим федеральним суддею за підозрою у скоєнні злочину.

У ордері вказувалося, що слідчі мали підстави вважати, що було порушено кілька федеральних законів, пов’язаних із збереженням і захистом інформації про національну безпеку, зокрема Закон про шпигунство.

Хоча назва вказує, що він стосується випадків шпигунства, Закон про шпигунство також охоплює неправильне поводження з секретними документами без наміру розповсюдити їх іноземним урядам.

Трамп сказав, що просив своїх представників зв'язатися з Міністерством юстиції та повідомити чиновникам, що він зробить усе можливе, щоб "допомогти країні". Він сказав, що не отримав відповіді від міністерства.

Документи вилучено

Згідно з інформацією, оприлюдненою після обшуку, агенти ФБР вилучили понад 20 ящиків записів, а також окремі документи, дві підшивки фотографій та різні інші об’єкти. У квитанції про майно, наданій адвокату Трампа, вказується, що багато вилучених документів були засекреченими, а деякі були позначені як «цілком таємна/захищена інформація», що означає, що інформація, яку вони містили, вважалася однією з найбільш чутливих таємниць країни.

«Люди настільки розлючені тим, що відбувається, — сказав Трамп. - Ми зробимо все можливе, щоб допомогти, тому що накал в країні потрібно знизити. Якщо цього не зробити, трапяться жахливі речі».

У тому ж інтерв'ю колишній президент сказав, що агенти, які проводили обшук, "могли підкинути все, що хотіли".

Заяви про розсекречення документів

Президенти США мають повноваження в односторонньому порядку розсекречувати документи, і Трамп минулого тижня заявив, що перед відходом з посади він офіційно розсекретив усі документи, які були з ним у Мар-а-Лаго. Поки що колишній президент не надав жодних доказів того, що він робив такі кроки.

Однак, незалежно від статусу секретності документів, Трамп чи будь-який інший державний службовець не можуть забирати державні документи собі. Закон про президентські документи 1978 року, зокрема передбачає, що після того, як президент залишить посаду, усі президентські документи автоматично передаються на законне зберігання до Національного управління архівів і документів (NARA).

На початку цього року Трамп передав NARA ще 15 ящиків із президентськими записами після того, як агентство звернулося до суду за їх поверненням. Коли агентство виявило в цих коробках секретні матеріали, воно попередило Міністерство юстиції.

Репортажі The New York Times та інших новинних видань свідчать, що адвокати Трампа запевнили представників правоохоронних органів, що в Мар-а-Лаго більше немає секретних матеріалів. Однак пізніше ФБР дізналося, що це не відповідало дійсності і видало повістку до суду для отримання будь-яких секретних документів, що залишилися. Ордер на обшук був виданий після того, як Трамп їх не передав.

Законодавці Республіканської партії вимагають інформації

Також у понеділок союзники Трампа на Капітолійському пагорбі почали закладати основу для розслідування в Конгресі обставин рейду, яке вони пообіцяли розпочати, якщо їм вдасться отримати контроль над однією чи обома палатами Конгресу на виборах в листопаді.

У листі до генерального прокурора Мерріка Гарленда, який особисто схвалив заявку на ордер на обшук будинку Трампа, 18 республіканських членів Комітету з правових питань Палати представників написали: «Безпрецедентний рейд ФБР у резиденції президента Трампа є шокуючою ескалацією використання адміністрацією Байдена правоохоронних органів в якості зброї проти політичних опонентів. Американський народ заслуговує на прозорість і підзвітність наших найвищих посадових осіб правоохоронних органів у виконавчій владі. Ми не погодимося ні на що, крім вашої повної співпраці з нашим розслідуванням».

У листі, копію якого було надіслано директору ФБР Крістоферу Рею, Гарленду було наказано зберегти та передати будь-які документи, пов’язані з обшуком або підготовкою до обшуку.

У той час як республіканці стверджують, що адміністрація Байдена «використала» Міністерство юстиції проти політичних ворогів президента, Міністерство юстиції також відкрило кримінальне розслідування дій сина президента Хантера Байдена.

Ділові відносини Хантера Байдена в інших країнах та його інші дії, вже протягом кількох років перебувають під пильною увагою. Байдена Молодшого не звинуватили в жодному злочині, і розслідування Міністерства юстиції щодо нього не поширюється на його батька.

Наступні дії

Лист Гарленду надійшов після сигналу від керівництва республіканців про те, що обставини обшуку на Мар-а-Лаго будуть у центрі уваги, якщо вони отримають контроль над однією з палат Конгресу наступного року.

Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, провідний кандидат на посаду спікера Палати представників від республіканців, пообіцяв провести вичерпні розслідування дій Міністерства юстиції та Гарленда.

"Міністерство юстиції потерпає від надзвичайної політизації, - заявив минулого тижня Маккарті. - Коли республіканці повернуть Палату представників, ми здійснимо відповідний нагляд за цим департаментом, встановимо факти і не залишимо каменя на камені».

Різна реакція політиків-республіканців

Реакція на обшук серед законодавців-республіканців різна: деякі, як-от сенатор Рік Скотт, порівнюють ФБР із Гестапо, таємною поліцією Німеччини часів нацизму. Конгресмен Пол Госар написав у Twitter: «Ми повинні знищити ФБР».

Однак інші більш помірковані.

Конгресмен Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з розвідки Палати представників, сказав під час виступу в програмі новин CNN State of the Union, що члени комітету мають достатній доступ до матеріалів, якими ФБР обґрунтувало запит на ордер на обшук і їм слід дозволити самим судити, чи обшук був виправданим.

Сенатор Майк Раундс в неділю в програмі NBC Meet the Press, сказав, що він вважає, що Міністерство юстиції має якнайшвидше оприлюднити інформацію про кроки, які воно вжило перед виконанням ордера на обшук будинку колишнього президента, тому що «ми хочемо, щоб американський народ довіряв інституціям».

"[Ми] не повинні розмірковувати, - сказав Раундс. - У нас є дозвіл. У нас є можливість нагляду. Генеральний прокурор Гарленд має надати ці матеріали. Є заклики це зробити від обох партій. Помістіть матеріали в кімнату. Дайте нам їх побачити. І тоді ми зможемо сказати вам нашу відповідь і чи існує загроза національній безпеці, чи це зловживання повноваженнями з боку Генерального прокурора Гарленда".

Він додав: «Я думаю, дуже важливо в довгостроковій перспективі для Міністерства юстиції, показати, що була не просто спроба знайти щось, а що вони мали підстави, що вони справді вичерпали всі інші засоби. І якщо вони не доведуть це, то буде серйозна проблема».

Реакція політиків-демократів

Демократи у Вашингтоні розкритикували рішення Трампа забрати секретні урядові документи після відходу з посади та “демонізацію” ФБР деякими їхніми колегами-республіканцями. Вони попередили, що останнє наражає на небезпеку правоохоронців. Минулого тижня, після обшуку в Мар-а-Лаго, чоловік, який раніше підтримував президента, напав на офіс ФБР в Огайо, перш ніж його застрелила поліція.

Конгресмен Адам Шифф, який очолює постійний спеціальний комітет Палати представників з питань розвідки, заявив, що не бачив доказів того, що Трамп розсекретив документи під час перебування на посаді.

Під час виступу в неділю в програмі CBS Face the Nation Шифф сказав, що він і його колеги звернулися до спецслужб США з проханням оцінити збитки, щоб зрозуміти загрозу національній безпеці, через рішення Трампа розмістити секретні документи в кімнаті, яка, була захищена, за повідомленнями, лише простим замком.

«Що мене найбільше непокоїть, це те, що, принаймні з публічних повідомлень ... видається президент навмисне не віддавав ці документи, після вимог уряду їх повернути, – сказав Шифф. - Це збільшує занепокоєння".