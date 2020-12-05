В уряді США закликали до загального носіння масок поза домом - включно з приміщеннями

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) оголосили у п'ятницю, що США вступили до «фази високого ризику передачі коронавірусу» через холодну погоду, яка змушує американців проводити більше часу в закритих приміщеннях.

СDС вперше закликали до «загального використання масок» як у приміщеннях, так і поза домом. Глава CDC Роберт Редфілд назвав маски «найважливішим інструментом у сфері охорони здоров'я» для боротьби з поширенням коронавірусу.

Онлайн численні коментатори висловлюють думку, що Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США мали закликати до загального носіння масок поза домом раніше.

Установа вказує, що тижневий рівень госпіталізації із COVID-19 нині найвищий із часу початку пандемії, і головними рушіями посилення є головним чином госпіталізація людей віком 65 років і старше.

Раніше у CDC рекомендували носіння масок у жвавих громадських місцях. У звіті підкреслили, що носіння масок і раніше найбільш важливе в приміщеннях і на відкритому повітрі в тому випадку, коли неможливо дотримуватися соціальну дистанцію. Носіння масок вдома рекомендується у разі хвороби члена сім'ї, або підвищеного ризику захворювання у одного з членів сім'ї, наприклад, якщо його професія пов'язана з ризиком зараження.

У США жертвами COVID-19 стали 277 тис осіб, зареєстровано майже 14,3 млн випадків захворювання. За даними CDC, приблизно у половині випадків джерело зараження - люди, які переносять COVID-19 безсимптомно.

Раніше новообраний президент США Джо Байден заявив, що звернеться до американців із проханням носити маски протягом 100 днів. Він також заявив, що кожен американець отримає вакцину від коронавірусу безплатно.

"Щойно вакцина буде готова і отримає схвалення, Камала Гарріс та я переконаємося, щоб вона рівномірно, ефективно та безкоштовно надійшла кожному американцю", - відзначив Байден.

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