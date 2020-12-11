У США другий день поспіль реєструють рекордну кількість смертей від COVID-19

Другий день поспіль Сполучені Штати повідомляють про рекордну кількість смертей від COVID-19, більшу ніж у найгірші дні весняного сплеску пандемії.

У четвер від вірусу померло більше 3300 людей, у середу у країні було зафіксовано 3140 смертей, згідно з даними Університету Джонса Гопкінса.

Також у країні зростає кількість інфікованих та хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації.

За даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC), у четвер у країні зафіксували понад 231 тис. нових випадків. Найбільше випадків у співвідношенні до кількості населення нараховують у штатах Род-Айленд, Північна Дакота, Індіана та Огайо.

Експерти у галузі охорони здоров’я передбачають, що найближчі два-три місяці країна майже щодня показуватиме зростання смертей.

Наразі кількість госпіталізованих у США становить понад 107 тис. осіб.

Пришвидшення поширення коронавірусу реєструють і в Європі. А от ситуація в Африці є відносно спокійною. Хоча обсяги тестування залишаються незначними на континенті, дослідження Всесвітньої організації охорони здоров‘я не виявило значних коливань у рівні смертності у більшості африканських країн, що дещо заспокоїло побоювання про можливе приховування пандемії.

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