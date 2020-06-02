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Головний хірург США очікує нових спалахів коронавірусу через протести

Головний хірург США Джером Адамс у квітні

Головний хірург США Джером Адамс заявив виданню Politico, що очікує нових спалахів коронавірусу у результаті масових акцій протесту під час яких тисячі людей перебувають у безпосередній близькості.

"Я занепокоєний через наслідки для громадського здоров'я від індивідуального і від інституційного расизму, та від того, що люди протестують у спосіб, який шкодить їм самим і їх громадам", - заявив Адамс.

За словами Головного хірурга, США існують усі підстави очікувати виникнення нових очагів, спалахів захворювання у майбутньому.

Президент США Дональд Трамп у понеділок першого червня після того, як силовики очистили парк-площу Лафаєт від протестувальників. Трамп пройшов парком до храму St. John's Church, у якому за день до того відбувся підпал.
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Чиновник також висловив сподівання на те, що обурення людей можна буде спрямувати у конструктивне русло.

У США продовжуються акції протесту, причиною яких стала загибель після затримання поліцією чорношкірого чоловіка Джерома Флойда. Мирні акції протесту також супроводжувались погромами та вандалізмом. У відповідь президент США Дональд Трамп попередив про використання військових для встановлення порядку. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у вівторок закликала Трамп ініціювати процес примирення у суспільстві.

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Протести у Лос-Анджелесі цими вихідними: зруйновані магазини, розбиті вітрини. Відео
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Протести у Лос-Анджелесі цими вихідними: зруйновані магазини, розбиті вітрини. Відео

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