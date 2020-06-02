Трамп подякував собі за дії силовиків щодо протестувальників напередодні - інші критикують

Президент США Дональд Трамп у Twitter заявив, що дії силовиків у Вашингтоні та Міннеаполісі дозволили забезпечити порядок. При цьому президент США подякував сам собі.

"Округ Колумбія (столиця США Вашингтон - прим. ГА) не мав минулої ночі проблем. Багато арештів. Чудова робота проведена усіма. Повна силова перевага. Домінування. Так само у Міннеаполісі було чудово (дякую тобі, президент Трамп!)" - твітнув президент США.

Нью-Йорк, звертайтесь до національної гвардії. Покидьки та нікчеми роздирають вас. Дійте швидко

У вівторок президент США також відзначив, що у місті Нью-Йорк грабежі та насильство продовжились. На думку Трампа, відповідальність на це лежить на губернаторі штату Нью-Йорк Куомо, який не став використовувати Національну гвардію.

"Нью-Йорк, звертайтесь до національної гвардії. Покидьки та нікчеми роздирають вас. Дійте швидко, - відзначив Трамп у серії Твітів. - Вчора був поганий день для братів Куомо. Нью-Йорк захопили грабіжники, бандюки, ліві радикали та інші форми бидла та покидьків. Губернатор відмовився від моєї пропозиції використання потужної Національної гвардії. Нью-Йорк роздерли на шматки".

Напередодні за близько півгодини до настання комендантської години у Вашингтоні (оголошена мером міста Мюріель Бовзер комендантська година починається о 7-й вечора триває два дні, а порушникам загрожує штрау у 300 доларів та затримання до 10 діб - прим. ГА) силовики, до складу яких за повідомленнями входили поліцейські, нацгвардійці та військова поліція витіснили здебільшого мирних протествальників із парку-площі Лафаєт. При цьому, за повідомленнями, використовувались гумові кулі та газ.

Президент Трамп після цього пройшов до храму Св. Іоанна , у якому напередодні відбувся підпал. Трамп зупинився біля храму та попозував для фотокамер із біблією у руках. Деякі оглядачі засудили такі дії Трампа, використання силовиків, інші привітали забезпечення порядку. Підхід Трампа до храму не координувався із лідером релігійної громади.

Як повідомляють ABC News, Демократи у Сенаті США готують резолюцію із засудженням президента США "за наказ федеральним офіцерам використати газ та гумові кулі проти американців, які мирно протестували на площі Лафаєт ...тим самим порушивши конституційні права присутніх".

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка має конфліктні відносини із Трампом, записала відео звернення, у якому, тримаючи у руках біблю, закликала президента США докласти зусиль до примирення у країні.

"Ми сподіваємося, що президент США послідує прикладу багатьох його попередників і буде головнопримирювачем [healer-in-chief - англ. це слово, яке бере за базу слова примирювати heal та головнокомандувач commander-in-chief], а не роздмухуватиме полум'я", - заявила Пелосі.

Ми сподіваємося, що президент США послідує прикладу багатьох його попередників і буде головнопримирювачем

Поруч із мирним протестом у Вашингтоні мали місце грабунки магазинів, вандалізм будівель та пам'яток, підпали авто, будівель.

На засудження дій Трампа та американських силовиків відреагував впливовий сенатор-республіканець Марко Рубіо, який вважає, що значна частина ЗМІ "повірила прорахованій та навимісній тактиці професійних підбурювачів".

"Вони знали, що вулиці мають бути очищені до комендантської години, яка починається о 7-й. Але вони навмисне лишились, що спровокувати дії поліції та отримати виствітлення у ЗМІ, якого вони хочуть, а саме, що "поліція напала на мирних протестувальників”.

Вчора Рубіо також звинуватив канал CNN в ігноруванні "того, що більшість підбурювачів не є афроамериканцями, чимало одягнені у маски та захисні окуляри, і точно знають, як провокувати поліцію".

Вони знали, що вулиці мають бути очищені до комендантської години, яка починається о 7-й. Але вони навмисне лишились, що спровокувати дії поліції

1-го червня видання Politico повідомило, що Міністерство внутрішньої безпеки США попередило правоохоронців країни, що "внутрішні терористи" можуть використати мирні протести для насильства.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що відповідальність за насильство та заворушення несуть "радикальні ліві" та рух ANTIFA. Трамп також заявив, що останніх буде офіційно оголошено терористами. На думку, експертів цьому завадить відсутність у США відповідного закону та той факт, що ANTIFA є рухом, а не структурованою організацією.

Між тим окремі оглядачі заявили, що за насильством у ході протестів можуть стояти зовнішні сили, або ж праві радикали у США. Такі закиди були описані прихильниками мирних протестувальників, як спроби їх дискредитувати.

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