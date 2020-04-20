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Низка країн пом'якшила карантинні обмеження, ВООЗ закликає робити це поступово

  • Голос Америки
Медпрацівник стоїть на шляху протестувальників, які вимагають припинити карантин, у Денвері, Колорадо, 19 квітня 2020 (REUTERS/Alyson McClaran)

Деякі країни обережно пом'якшують заборони, запроваджені для боротьби проти панемії коронавірусу.

Із понеділка, 20 квітня, німецька влада дозволила відкритися деяким невеликим магазинам, але від продавців і покупців і далі вимагають дотримуватися соціального дистанціювання.

В Албанії дозволити відкритись сотням малих бізнесів, серед яких риболовецькі й харчові підприємства.

Шрі-Ланка скасувала комендантську годину на двох третинах території країни і планує послабити обмеження на вихід з дому в інших районах у середу.

У понеділок навчальні заклади Норвегії відновили роботу у звичайному режимі. У Данії планують зробити те саме в середу.

Парламент Великої Британії із вівторка почне працювати напів віртуально, але паби і ресторани залишаться закритими.

У Зімбабве дозволили відновити роботу шахтам і заводам, але ще на два тижні там продовжили обмеження на вихід з дому, які повинні були закінчитися в неділю.

Бізнес і школи на більшій частині території США залишаються закритими. Це спровокувало низку акцій протесту проти губернаторів і їхніх розпоряджень залишатися вдома і уникати соціальних контактів. У столицях кількох штатах на вулиці вийшли невеликі групи людей, де переважають прихильники президента Дональда Трампа, які скаржились, що заборони порушують їхні конституційні права.

Президент Трамп на брифінгу по коронавірус в неділю заявив, що деякі губернатори "захопилися" заборонами, і що люди мають право на протест. При цьому він сказав, що все це, в кінцевому підсумку, не має значення, тому що штати почнуть відновлювати соціально-економічне життя.

"Ми відправляємо абсолютно суперечливі послання губернаторам і народу, що ніби нам слід ігнорувати федеральну політику і федеральні рекомендації", - заявив губернатор-республіканець штату Меріленд Ларрі Хоган в інтерв'ю CNN.

А от губернатор-демократ штату Вашингтон Джей Інслі назвав "небезпечним" заяви Трампа про те, що штати починають відкриватися.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус заявив, що його "надихають" повідомлення з різних країн про плани пом'якшити соціальні обмеження, але він зазначив, що "вкрай важливо, щоб ці заходи вводили поетапно".

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