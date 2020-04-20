Низка країн пом'якшила карантинні обмеження, ВООЗ закликає робити це поступово

Деякі країни обережно пом'якшують заборони, запроваджені для боротьби проти панемії коронавірусу.

Із понеділка, 20 квітня, німецька влада дозволила відкритися деяким невеликим магазинам, але від продавців і покупців і далі вимагають дотримуватися соціального дистанціювання.

В Албанії дозволити відкритись сотням малих бізнесів, серед яких риболовецькі й харчові підприємства.

Шрі-Ланка скасувала комендантську годину на двох третинах території країни і планує послабити обмеження на вихід з дому в інших районах у середу.

У понеділок навчальні заклади Норвегії відновили роботу у звичайному режимі. У Данії планують зробити те саме в середу.

Парламент Великої Британії із вівторка почне працювати напів віртуально, але паби і ресторани залишаться закритими.

У Зімбабве дозволили відновити роботу шахтам і заводам, але ще на два тижні там продовжили обмеження на вихід з дому, які повинні були закінчитися в неділю.

Бізнес і школи на більшій частині території США залишаються закритими. Це спровокувало низку акцій протесту проти губернаторів і їхніх розпоряджень залишатися вдома і уникати соціальних контактів. У столицях кількох штатах на вулиці вийшли невеликі групи людей, де переважають прихильники президента Дональда Трампа, які скаржились, що заборони порушують їхні конституційні права.

Президент Трамп на брифінгу по коронавірус в неділю заявив, що деякі губернатори "захопилися" заборонами, і що люди мають право на протест. При цьому він сказав, що все це, в кінцевому підсумку, не має значення, тому що штати почнуть відновлювати соціально-економічне життя.

"Ми відправляємо абсолютно суперечливі послання губернаторам і народу, що ніби нам слід ігнорувати федеральну політику і федеральні рекомендації", - заявив губернатор-республіканець штату Меріленд Ларрі Хоган в інтерв'ю CNN.

А от губернатор-демократ штату Вашингтон Джей Інслі назвав "небезпечним" заяви Трампа про те, що штати починають відкриватися.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус заявив, що його "надихають" повідомлення з різних країн про плани пом'якшити соціальні обмеження, але він зазначив, що "вкрай важливо, щоб ці заходи вводили поетапно".

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