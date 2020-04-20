Британський парламент буде працювати напіввіртуально

Британський парламент вперше за 700 років існування буде використовувати відео зв’язок, щоб працювати в умовах карантину через епідемію коронавірусу.

Політики наголошують, що законодавці повинні подавати виборцям приклад дотримання правил.

“Нам треба серйозно відноситися до своїх обов'язків. Виборці очікують забезпечення підзвітності уряду. Ми закликаємо людей обмежити пересування, працювати з дому. Було б просто негарно, якби депутати їздили у Лондон без крайньої потреби”, - сказав британському телебаченню депутат Ієн Блекфорд з округу в Шотландії.

Узгоджений партіями та працівниками парламенту порядок передбачає, що на засіданні 21 квітня в приміщенні палати зможуть перебувати не більше 50 депутатів розсаджені так, щоб між ними зберігалася відстань.

У залі будуть позначки на відстані двох метрів, щоб допомогти парламентарям зберігати дистанцію.

Ще 120 депутатів братимуть участь у засіданні дистанційно - з допомогою системи відео зв’язку Zoom.

Депутати також проводитимуть віртуальні засідання парламентських комітетів.

Дистанційні обговорення проводитиме і Палата лордів - верхня палата британського парламенту.

Парламент зберігає обов’язкову вимогу для депутатів голосувати лише особисто.

Під час Великодніх канікул у приміщеннях встановлювали екрани та інше необхідне устаткування.

У цьому режимі парламент працюватиме лише для розгляду термінових питань і для заслуховування й обговорення заяв уряду.

Голова Палати громад Ліндсі Гойл сказав про наміри забезпечити можливість дистанційної участі у засіданнях для усіх 650 депутатів.

Обговорюють можливість голосування за дорученням, або дистанційно.

“Ми даємо можливість парламентарям бути близько до виборців в округах, але при цьому також виконувати важливий обов’язок контролю над діяльністю уряду”, - сказав Ліндсі Гойл.

Якщо будуть опрацьовані й остаточно схвалені усі процедури, то 22 квітня відбудеться сесія запитань до прем’єр-міністра.

Але відповідатиме на запитання заступник Бориса Джонсона, оскільки сам прем’єр-міністра ще одужує у заміській резиденції після тижневого лікування від коронавірусу у лікарні.

В інших країнах парламенти також намагаються пристосувати роботу до умов карантину на тлі пандемії коронавірусу.

Європейський парламент у березні випробовував механізм голосування з допомогою електронної пошти.

У Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі висловила застереження щодо безпечності застосування нових технологій для роботи законодавців.

Британський Національний центр кібербезпеки дійшов висновку, що для відкритих засідань парламенту використання відео платформи Zoom не буде становити загрози, якщо встановлення і використання системи перебуватиме під постійним контролем.

Дивіться також: Папа Римський Франциск: пандемія нагадує - між тими, хто страждає, немає різниці або меж