Вагітні жінки, які перехворіли на COVID-19, можуть мати підвищені ризики народити передчасно - дослідження

Вагітні жінки, яким був поставлений діагноз коронавірусної інфекції, можуть мати підвищені ризики пологових ускладнень – як то передчасні пологи чи мертвонародження. Таких висновків дійшли автори дослідження, проведеного Центрами з контролю та профілактики захворювань.

Кількість передчасних пологів серед пацієнток, які мали симптом коронавірусу, втричі перевищила кількість передчасних пологів серед безсимптомних пацієнток

Науковці дослідили майже 600 вагітних жінок, які потрапили у лікарні з коронавірусною інфекцією у період між 1-м березня та 22-м вересня, у 13-и штатах США. При цьому 55 відсотків пацієнток не мали симптомів захворювання. Також було відзначено, що більше жінок на останньому триместрі вагітності мали симптоми, ніж жінки на ранніх стадіях вагітності.

87,4 відсотків пацієнток народили у встановлені терміни, 12,6 – передчасно, що перевищує рівень передчасних пологів у 2018 році – 10 відсотків. 2,2 відсотка вагітностей завершились мертвонародженням.

Науковці також встановили, що кількість передчасних пологів серед пацієнток, які мали симптом коронавірусу, втричі перевищила кількість передчасних пологів серед безсимптомних пацієнток.

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