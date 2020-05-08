Коронавірус виявили у речниці віце-президента США

У речниці віцепрезидента США Майка Пенса, Кейті Міллер діагностували коронавірус. Про це журналістам повідомив президент США Дональд Трамп. Кейті Міллер також є дружиною одного із радників Трампа, Стівена Міллера.

За словами президента США, сам Пенс вже пройшов текст на коронавірус, який показав негативний результат. Раніше ЗМІ повідомили, що коронавірус було виявлено у одного із помічників Пенса. Також повідомлялось, що хворобу виявили у службовця Військово-морських сил США, який працює особистим помічником Дональда Трампа, зокрема приносить йому напої та їжу.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, з початку квітня Білий дім почав щоденно тестувати на коронавірус Трампа й Пенса, а також усіх людей, які перебувають у близькому оточенні до перших осіб держави. Для цього використовують пришвидшені тестові набори, які на основі мазка з носа і дають результат за 15 хвилин. Водночас не всі працівники Білого дому постійно носять маски.

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