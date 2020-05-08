Американські медіа кажуть, що у помічника Майка Пенса виявили коронавірус; адміністрація не коментує

Представник служби віце-президента США Майка Пенса інфікований коронавірусом. Цю інформацію повідомляє агенція Bloomberg.

У п'ятницю Пенс мав летіти до штату Айова, де мав провести зустріч із лідерами релігійної громади. За даними CNN, цей літак, так званий "борт номер два США", разом із працівниками офісу віце-президента та журналістами затримали на годину, щоб перевірити в усіх температуру. Декого зняли з рейсу. Водночас, помічника Пенса, в якого виявили вірус, на рейсі не було. Адміністрація Білого дому поки не коментує повідомлення.

Напередодні стало відомо, що службовець Військово-морських сил США, який зараз працює особистим помічником Дональда Трампа, зокрема приносить йому напої та їжу, заразився коронавірусом.

Як Голос Америки повідомляв раніше, з початку квітня Білий дім почав щоденно тестувати на коронавірус Трампа й Пенса, а також усіх людей, які перебувають у близькому оточенні до перших осіб держави. Для цього використовують пришвидшені тестові набори, які на основі мазка з носа і дають результат за 15 хвилин. Водночас не всі працівники Білого дому постійно носять маски.

Центр із контролю та запобігання хвороб США (CDC) нагадує, що інкубаційний період коронавірусу може варіюватись від 2 днів до 2 тижнів, і заражена людина може інфікувати інших, не виявляючи симптомів. Також CDC закликає людей, які почуваються недобре або мали контакти із хворими на коронавірус, залишатись вдома протягом 14 днів, щоб не заразити інших, і двічі на день перевіряти температуру та наявність інших симптомів.

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