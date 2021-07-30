В уряді США заявили, що повністю вакциновані можуть переносити COVID-19, але рідко інфікуються самі

Хоча у вакцинованих людей менше шансів заразитися COVID-19, якщо вони все ж заражаються варіантом «Дельта», ймовірність подальшої передачі вірусу серед них приблизно така ж, як і серед невакцинованих людей, йдеться в урядовому документі, про який раніше повідомили журналісти Washington Post .

Як повідомляється, штам «Дельта» за заразністю можна порівняти з вітряною віспою, він передається вакцинованими людьми і може викликати більш серйозні ускладнення у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу, повідомили в п'ятницю в Центрах з контролю і профілактиці захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Видання The New York Times, коментуючи висновки CDC, відзначає. що "вакцини лишаються потужно ефективними проти гострого протікання хвороби та смерті, а інфекції у вакцинованих осіб вважаються порівняно рідкісними".

За даними CDC, понад 80% випадків захворювання нині припадає на "Дельта" варіант.

У документі Центрів з контролю та профілактики захворювань говориться, що у невакцинованих людей в три рази більше шансів заразитися «Дельтою» і більш ніж в 10 разів більше шансів отримати ускладнення або померти від COVID-19 в порівнянні з тими, хто пройшов вакцинацію.

У Білому домі сьогодні знову наголосили на необхідності вакцинації.

Як повідомляє CNBC, доповідь уряду США звертає увагу на випадок сплеску захворюваності у штаті Массачуссетс, де рівень вакцинації є високим. Там 74% інфікованих були повністю вакцинованими від хвороби. При цьому жодна людина не померла. Сплеск пов'язаний зі значною кількістю громадських заходів, які відбулись на День незалежності США. Як заявили в уряді США, саме цей випадок став причиною оновлення рекомендацій щодо носіння масок, відповідно до яких, уряд США нині рекомендує носити маски у громадських приміщеннях у певних регіонах країни.

Оглядачі наголошують на тому, що випадки захворювання серед повністю вакцинованих не є свідченням неефективності щеплень.

"Чим більше людей вакциновано, тим вища їх доля у випадках госпіталізації, але загальна кількість ушпиталених дуже мала порівняно із тим, що ми мали би без вакцинації", - твітує сьогодні журналіст видання Financial Times Джон Берн-Мердок, - "Всі наявні дані вказують, що вакцини працюють дуже добре. Значно краще ніж сподівались рік тому".

Між тим CNN розповідає про дослідження австрійських дослідників, які дійшли висновку, що сама по собі вакцинація не зупиняє виникнення нових варіантів і навіть може підштовхувати до еволюції штамів, які уникають захисту створеного вакцинами.

Як повідомляється, дослідники дійшли висновку про необхідність носіння масок та дотримання інших нефармацевтичних заходів попередження поширення хвороби, доки майже все населення не буде вакциновано.

У статті використано матеріали Reuters, The New York Times, The Washington Post, CNN, CNBC.

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