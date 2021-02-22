У США від COVID-19 померло майже 500 000

У США майже півмільйона людей померло від коронавірусу. У світі кількість померлих від пандемії склала 2,46 мільйона. Такі дані оприлюднив Інститут Джонса Гопкінса.

У своїй промові в понеділок президент США Джо Байден планує згадати померлих і вшанувати їхню пам‘ять хвилиною мовчання.

«Через десятиліття будуть говорити про цю жахливу віху в історії цієї країни, коли так багато людей померло від респіраторної інфекції», - сказав головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в коментарі CNN.

На своїй передовій шпальті газета The New York Times розмістила графіку з майже 500 000 крапок, що представляють померлих від вірусу.

Вже протягом декількох тижнів у США знижується середня щоденна кількість зареєстрованих нових заражень, госпіталізацій та смертей від COVID-19.

Посадовці сподіваються, що масштабна програма вакцинацій дозволить подолати пандемію. «Кожного дня ми на крок наближаємось до усунення і викорінення цієї пандемії», - йдеться у заяві губернатора штату Меріленд Геррі Хогана, виданій у неділю. Він підкреслив - у штаті щеплення отримали вже мільйон осіб.

Губернатор Кентуккі Енді Бешір відзначив зменшення випадків заражень COVID-19. А також у своєму відеозверненні сказав, що програма вакцинацій дає «промінь надії» на подолання пандемії.

Під час свого візиту до фабрики Pfizer у п’ятнцию Байден припустив, що процес повернення США до нормального життя може затягнутися, і закликав до терпіння.

Білий дім очікує повернення США до життя, як у часи перед пандемією, до кінця року, втім застерігає: негода та мутований вірус можуть сповільнити цей процес.

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