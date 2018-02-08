Як Ілон Маск взяв гору над космічною програмою Росії – Bloomberg

Ніде запуск ракети SpaceX's Falcon Heavy не резонував так потужно як в Росії, зазначає журналіст Bloomberg Леонід Бершидський.

Приватна американська компанія продовжує робити технологічні новинки, спроби зробити які полишила російська космічна галузь. Це і постійне повторне використання ракет і успішний запуск ракети з 27 двигунами.

Радянський Союз намагався зробити щось подібне в 1960-х та на початку 1970-х. Сергій Корольов, інженер, який запустив перший супутник і першу людину до космосу, почав розробку проекту N-1, суперважку ракету з 30 двигунами, яка могла б вивести на орбіту станцію вагою в 75 тон і, можливо, долетіти на Місяць, Марс та Венеру.

Завершена після смерті Корольова в 1966 N-1 чотири рази проходила випробування. Кожен з запусків провалювався, в основному через те, що складно забезпечити роботу такої кількості двигунів одночасно.

Тепер SpaceX виконало це завдання і хоча ще не відомо хто укладе контракт на послуги Falcon Heavy, засновник SpaceX Ілон Маск має найпотужнішу ракету в світі – вона може доставляти до 64 тон на орбіту.

Плани Росії побудувати ракету спроможну долетіти на Місяць чи на Марс ще не виконано і, звичайно, програми недофінансовані, хоча голова "Роскосмосу" Ігор Комаров обіцяє перший запуск а 2028 році, пише Бершидський.

Навіть Китай, ймовірно, отримає системи запуску надважких вантажів перед Росією. Звичайно, успіх Маска вражає, адже за "Роскосмосом" стоїть міць держави.

І все ж їх обігнав шоумен – хлопчачого вигляду, який запустив свою машину в космос, з піснею Девіда Боуї.

Нестача стилю не зробила поразку більш гіркою для росіян. Росіяни сміються, коли боляче і зараз є багато російських "мемів", у відповідь на запуск, однак, проблема є серйозною. Віталій Єгоров, прес секретар аерокосмічної компанії Даурія – російського виробника супутників, підрядника Роскосмоса написав в Facebook: "у нас є математики, але перевелися мрійники".

У Маска є мрія, яку він оголосив: колонізувати Марс. У своєму повідомленні Маск визнав, що це була його єдина мотивація, коли він здобував статки, зазначає Бершидський.

Росія не має відповідного мрійника. Ним був Бмитро Рогозін, націоналістичний віце-прем’єр відповідальний за оборону та космічну галузь, який публічно критикував керівництво Роскосмосу за провал запуску в листопаді.

Читайте докладніше про російські космічні запуски: Через низку провалів, Росія втрачає лідерство в космічних запусках комерційних супутників

Дивіться також: Про що мріє хлопчик, який став на захист літака «Мрія»

​