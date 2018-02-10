Що сталося з автомобілем Tesla, який Ілон Маск випустив у космос?

Ілон Маск у вівторок відправив у космос свій червоний електромобіль Tesla з борту ракети-носія Falcon Heavy.

Хоча зазвичай при тестових запусках ракет як корисний вантаж використовуються сталеві або бетонні блоки, глава SpaceX Ілон Маск вирішив помістити в ракету електромобіль Tesla, за кермом якої сидить манекен Starman.

Минулого місяця Маск написав у Twitter, що йому дуже подобається ідея відправити автомобіль у нескінченну подорож космосом, де його через мільйони років можуть виявити представники інопланетної цивілізації.

Дуже ймовірно, що автомобіль і манекен таки продовжуватимуть дрейфувати через вакуум простору для майбутніх поколінь, інформує CNN. Астрономи важко працювали, щоб спрогнозувати точно, яким шляхом вони підуть.

Спочатку Ілон Маск припустив на Twitter, що автомобіль перевершив свою передбачувану орбіту і вилетить повз Марс у астероїдний пояс. Але зараз фахівці стверджують, що цього, ймовірно, не станеться.

Лабораторія реактивного руху NASA отримала доступ до даних SpaceX у середу, і там припускають, що автомобіль залишатиметься ближче до Сонця. Найдальше, що він дістанеться – близько 250 мільйонів кілометрів від Сонця, або настільки далеко, як до Марса, повідомляє CNN.

Джонатан Макдавелл, астрофізик в Гарвардсько-Смітсонівському центрі астрофізики, стверджує, що він також отримав з перших рук уявлення про дані, і його аналіз співпадає з тим, що зроблений в NASA.

У листопаді автомобіль досягне найдальшої точки від Сонця, а у вересні 2019 року завершить свою першу повну петлю навколо Сонця. Він буде продовжувати виконувати одну повну орбіту приблизно кожні 19 місяців, повідомляє CNN.

Це базується на поточних прогнозах, але речі завжди можуть змінитися.

«Тепер проблема полягає в тому, що складно передбачити, наскільки орбіта розвиватиметься, – сказав Марко Ленґбрук, космічний експерт, який відстежує астероїди.

Він сказав, що сили, такі як сонячне випромінювання, можуть повільно штовхати автомобіль на інший курс, або залишковий газ на ракеті другого ступеня може дати йому ще один поштовх.

Наступного тижня, як стверджують астрономи, авто вже буде занадто далеко від Землі, щоб стежити за допомогою телескопів. Тому вони бажають отримати гарні кадри зараз.

Через те, як прогнозована орбіта автомобіля зрівнюється з орбітою Землі, астрономи на Землі, ймовірно, не зможуть знову побачити авто до кінця 21-го століття. За підрахунками, зробленими в четвер, Ленґбрук прогнозував, що це може статися в 2073 році. Але в п'ятницю він повідомив, що все ще здається, що шлях до автомобіля «надто погано визначений, щоб робити надійні прогнози», інформує CNN.

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