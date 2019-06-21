Наприкінці цього року НАТО планує визнати космос можливою ареною бойових дій. Про це агентству Reuters повідомили чотири дипломати високого рангу.

Визнання космосу поряд із морем, повітрям та суходолом можливим місцем для бойових дій перегукується з рішенням президента США Дональда Трампа про створення Космічних сил.

Планується, що рішення НАТО буде оголошено на грудневому саміті альянсу, в якому планує взяти участь і президент США Трамп.

Рішення, ймовірно, не призведе до негайного розміщення оборонних спроможностей НАТО в космосі, однак дозволить відкрити обговорення стосовно того, чи має НАТО використовувати космічну зброю, яка може збивати ворожі ракети, або руйнувати супутники, повідомляє Reuters.

"Можна вести бойові дії виключно в космосі, але той, хто контролює космос також контролює те, що відбувається на землі, на морі та в повітрі", - заявив Джеймі Ші, колишній посадовець НАТО в коментарі виданню.

Китай та Росія розробляють зброю, яку можна буде використовувати на орбіті.

За даними Розвідувального управління Міністерства оборони США (Defense Intelligence Agency), Росія і Китай становлять головну загрозу у сфері безпеки в космосі. Зокрема, військові доктрини обох країн розглядають космос як важливий і сучасний полігон, на якому можуть вивчатися методи щодо обмеження військових можливостей США. З 2015 року Москва і Пекін розпочали модернізацію своїх збройних сил для участі у "космічних" операціях, наголошують в оборонній розвідці США.

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