Косово і Чорногорія досягли угоди про врегулювання суперечки щодо спільного кордону

У п’ятницю Косово і Чорногорія повідомили про досягнення взаєморозуміння щодо угоду від 2015 року про кордон між обома країнами. Цей крок уможливить громадянам Косова подорожувати до країн Європейського Союзу без візи.

Президент Косова Гашим Тачі заявив, що тепер парламент Косова повинен ратифікувати угоду про демаркацію кордону, що вже раніше зробила Чорногорія.

За повідомленням агентства Reuters, спроби проведення голосування в цій справі раніше викликали хвилю насильства в Косові, коли законодавці застосували газ у парламенті, а на вулицях сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

Опозиційні партії Косова виступали проти угоди від 2015 року. Вони твердили, що Чорногорії несправедливо передано 8 тисяч гектарів території.

Тачі і президент Чорногорії Філіп Вуянович підписали спільну заяву, згідно з якою експерти вивчать угоду і що «помилка» може бути виправлена в майбутньому.

Після голосування парламенту, сказав Тачі, відкриється шлях до лібералізації візових процедур для громадян Косова.

Прем’єр-міністр Косова Рамуш Гарадінай, який був головним опонентом угоди, тепер підтримав її. Також головний дипломат Європейського Союзу Федеріка Моґеріні позитивно оцінила цей.

«Це вказує, що навіть складні питання можуть бути подолані, і тепер ми, очевидно, не лише вітаємо всі зусилля в дусі добросусідських відносин, але таклож ми готові підтримати повне запровадження в життя цієї угоди», сказала вона на прес-конференції в столиці Болгарії Софії.

Косово – єдина балканська країна, громадянам якої потрібна віза для подорожі до ЄС. Всі країни регіону, Сербія, Албанія, Чорногорія, Македонія і Боснія та Герцеговина отримали безвіз до шенґенської зони у 2010 році.

В суботу Косово відзначатиме 10-річчя незалежності. Воно проголосило незалежність від Сербії після того, як у результаті ударів військово-повітряних сил НАТО сербські сили безпеки – звинучавчені у вбивствах і етнічних чистках місцевого населення – залишили територію.

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