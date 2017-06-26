На парламентських виборах в Албанії соціалісти ведуть перед, демократи - на другому місці

У неділю в Албанії відбулися парламентські вибори, які мають особливе значення перед можливими переговорами про членство країни в Європейському Союзі.

Виборча комісія продовжила на годину час голосування з приводу невеликої участі громадян у голосуванні, а соціалістичний прем’єр-міністр Еді Рама на сторінках у Twitter і Facebook закликав громадян іти на виборчі дільниці.

Те саме зробив його суперник, кандидат від Демократичної партії Лулзім Баша, у Facebook.

Після закриття виборчих дільниць офіційні особи повідомили, що, за попередніми підрахунками, на основі рузультатів із понад половини виборчих дільниць, у виборах взяло участь дещо понад 45% виборців, тоді як чотири роки результат був 53,5%. Офіційні результати можуть бути відомі вже в понеділок.

За 140 місць в албанському парламенті змагалося 18 політичних партій. Опитування на виході з виборчих дільниць, включно з одним, що його провела італійська організація IPR, вказують, що соціалісти ведуть перед невеликою більшістю голосів над право-центристською Демократичною партією, але невідомо, чи соціалісти здобудуть звичайну більшість, тобто 71 місце, щоб змогти сформувати новий уряд без допомоги інших партій.

Всі головні партії Албанії, яка з 2014 року є членом НАТО, виступали за програму реформ, обіцяючи швидке економічне зростання, збільшення зарплат і зменшення безробіття, яке зараз становить 14% робочої сили.

У 2014 році Албанія отримала статус кандидата до Європейського Союзу, але цей рух був сповільнений з приводу того, що вважається відсутністю реформ, включно з тими, які стосуються виборчого процесу.

Для гарантування безпеки виборів залучено приблизно шість тисяч службовців поліції, а спостерігати виборчий процес прибуло понад 300 іноземців.

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