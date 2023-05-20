Росія перетворює атомну станцію на військову базу, працівників піддали тортурам – президент Енергоатома

Російська окупація Запорізької атомної електростанції «постійно посилюється», окупаційна влада перетворює окуповану ЗАЕС на військову базу, заявив в інтерв'ю Голосу Америки Петро Котін, президент української державної атомної компанії «Енергоатом».

За його словами, кількість російських військових на ЗАЕС постійно збільшується і тепер перевищує чисельність персоналу. Зараз російських військових там майже 2500, тоді як раніше їх було близько 500, сказав Котін, керівник компанії, яка володіє ЗАЕС.

Говорячи про безпеку станції з керівницею східноєвропейського бюро “Голосу Америки” Мирославою Гонгадзе у Києві, він сказав, що якщо на станції відбудеться катастрофа, радіаційне забруднення може поширитися не лише половину України та Чорне море, але й серйозно вплинути на Європу.

ЗАЕС - заручниця Росії

“Наразі у них [росіян - ред.] є лише одна ідея – зберегти станцію як свою військову базу, тому що це охоронна територія, і ядерний матеріал захищає сам себе. Тому вони розуміють, що обстрілу ядерних матеріалів не буде через ризик забруднення”, - сказав Котін, визнавши, що станція по суті є заручницею РФ.

Ситуація постійно погіршується – сказав Котін. Про це Голосу Америки розповіли також співробітники служби безпеки, які нещодавно працювали на станції.

Тортури і побиття персоналу

З самого початку окупації (4 березня 2022 року) російські війська встановили тут свій режим, а президент Росії Володимир Путін видав указ про створення операційної організації, яка базувалася на Росатомі, державній монополії Росії в атомній енергетиці.

Були тортури, було побиття персоналу. Вони також захопили працівників і посадили в клітки. Деякі люди загинули, а деякі зникли безвісти.

“Вони тиснули на наш персонал для підписання договорів з цією фейковою організацією. Були тортури, було побиття персоналу. Вони також захопили працівників і посадили в клітки. У них там були всі види тортур. Деякі люди загинули, а деякі зникли безвісти. І ми не знаємо, де вони зараз”, – розповідає Котін.

За його інформацією, близько 2000-2700 співробітників підписали цей контракт. Близько 3500 не підписували документи.

“Тому ми продовжуємо їм платити зарплату, а росіяни просто заборонили їм приходити на роботу”, - сказав очільник “Енергоатома”.

Найглибший рівень деградації станції

Про ситуацію на станції Котін сказав: “Це найглибший рівень деградації станції, який тільки можливий”.

Як повідомляв Голос Америки, західні ЗМІ проводять паралелі між українським контрнаступом і ядерними загрозами на ЗАЕС.

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